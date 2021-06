Leon Goretzka, blessé à une jambe, est forfait pour le premier match de l'Euro de l'Allemagne, contre la France mardi à Munich. "Il est hors de question qu'il puisse jouer le premier match", a déclaré jeudi le directeur sportif de l'équipe d'Allemagne, Oliver Bierhoff, depuis le camp de base de la sélection, en Bavière. "Mais c'est une grande personnalité et un joueur important. Je suis sûr qu'il jouera un rôle important dans ce tournoi", a ajouté l'ancien buteur de la Mannschaft.

En son absence, mardi face à la Lettonie en match de préparation (7-1), l'entrejeu allemand était occupé par Toni Kroos et Ilkay Gundogan. Goretzka (32 sélections, 13 buts) entame donc une course contre-la-montre pour être rétabli à temps pour le second match de l'Allemagne, face au Portugal le 19 juin, avant la Hongrie le 23 juin. L'Allemagne, éliminée dès la phase de poule lors du Mondial-2018, a été versée dans le groupe F, l'un des plus relevés de l'Euro, avec la France et le Portugal.

