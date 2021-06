Enzo Guerini : Hongrie – France 1-2

Les Bleus ont largement assumé face à l’Allemagne leur statut de favori pour cet Euro 2020. Samedi, face à la Hongrie, Paul Pogba et sa troupe ont l’occasion de valider leur ticket pour le tour suivant. L’équipe de France abordera donc cette rencontre avec beaucoup de sérieux et de concentration, deux ingrédients qui devront suffire pour maîtriser les Hongrois.

Devant un public survolté au sein de la Puskás Aréna, les hommes de Marco Rossi réussiront peut-être à faire trembler les filets. Mais ça ne devrait pas être suffisant pour s’imposer face aux champions du monde en titre.

Arthur Merle : Hongrie – France 0-2

Les Bleus ont réussi une démonstration de force collective face à l’Allemagne en ouverture. Mais je ne les vois pas écraser la Hongrie pour autant. D’abord parce que les hommes de Marco Rossi ont montré contre le Portugal qu’ils avaient les armes pour embêter une grosse nation, même s’ils ont explosé en fin de rencontre.

Ensuite parce que le public de la Puskás Aréna poussera fort derrière son équipe, sous une chaleur qui pourrait quelque peu homogénéiser les niveaux. Reste que les Bleus ont largement les capacités et l’expérience pour éviter le piège. Et que le trio offensif aura faim de buts…

Vincent Brégevin : Hongrie - France 0-1

Un coup d'envoi à une heure inhabituelle, un soleil de plomb, une chaleur accablante, une équipe hongroise motivée comme jamais et survoltée à domicile avec le soutien de ses 40 000 supporters… autant d'éléments qui laissent penser que l'écart de niveau entre les deux équipes, criant sur le papier, ne se matérialisera pas sur le terrain. Les Bleus ne seront pas dans les meilleures conditions pour exprimer la plénitude de leur potentiel, surtout face à un bloc vraisemblablement bas. Malgré tout, ils savent faire le job, même dans un contexte particulier. Ils le feront à Budapest.

Julien Pereira : Hongrie - France 0-4

Après la démonstration en Allemagne, le festival en Hongrie ? Cette fois, les Bleus devront livrer un tout autre type de prestation pour battre une équipe hongroise qui, comme elle l'a déjà démontré face au Portugal, est venue pour faire de la survie. Plutôt bien organisés défensivement, capables de coulisser rapidement, les hommes de Marco Rossi vont, sans aucun doute, tenter de calquer une stratégie qui a bien failli fonctionner face aux tenants du titre.

Oui mais voilà, les Bleus n'ont pas (ou plus) les mêmes problèmes que la Seleção en attaque. Le retour de Karim Benzema offre plus de variété à la sélection tricolore sur le plan offensif. Et les permutations du trio devraient être beaucoup plus difficiles à contrôler pour l'équipe qui évoluera à domicile. 0-4.

Maxime Battistella : Hongrie - France 0-3

L’équipe de France m’a fait une telle impression de sérénité, de cohésion et de confiance face à l’Allemagne que je ne peux envisager autre chose qu’une victoire qui validerait sa qualification pour les huitièmes de finale de cet Euro. Certes, elle évoluera à l’extérieur, dans un stade plein, acquis à la cause des Hongrois, et sous une chaleur accablante. Mais la différence de talent, de puissance et d’expérience est telle que les Bleus devraient l’emporter sans trop de problèmes. Ils auront vraisemblablement beaucoup plus le ballon et ce sera l’occasion idéale pour le trio Griezmann-Benzema-Mbappé de se mettre en évidence.

Raphaël Brosse : Hongrie - France 0-1

Tout ce temps passé, le samedi après-midi, devant des affiches d'OTP Bank Liga (si, le fameux championnat hongrois) et, surtout, toutes ces années à suivre les péripéties de la sélection magyare m'obligent à avoir deux axiomes en tête au moment de délivrer mon pronostic. Le premier, le plus évident, c'est que l'équipe de France est nettement supérieure au "Nemzeti 11", qui plus est privé de son principal atout, Dominik Szoboszlai.

Le second, c'est que ces Hongrois-là ne vont pas se laisser marcher dessus. Encore moins chez eux, encore moins devant leur public et alors qu'ils n'ont absolument rien à perdre. En définitive, les Bleus devraient parvenir à faire la différence grâce à leur talent. Mais ce ne sera pas chose aisée, loin de là.

Maxime Dupuis : Hongrie - France 0-3

L'équipe de France a semblé bien trop sure de sa force face à l'Allemagne pour se casser les dents face à la Hongrie. Même si les deux environnements et les profils de l'adversaire n'ont rien à voir, on a quand même du mal à penser que les Bleus se prennent le pied dans le tapis, même devant 60 500 spectateurs qui n'attendent que ça. Didier Deschamps et ses hommes savent parfaitement que le défi n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, il n'en reste pas moins qu'il y a une classe d'écart entre les deux formations. Les Bleus ont juste intérêt à se simplifier la tâche en frappant vite.

