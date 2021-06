Il ne reste "plus" que quinze places. Mercredi soir, l'Italie a décroché son ticket pour les 8es de finale de l'Euro 2020 en alignant un deuxième succès, face à la Suisse. Pour rappel, les deux premières équipes de chaque groupe sont assurées de disputer le tour suivant. Quatre des six meilleurs troisièmes accéderont également à la phase à élimination directe. Les derniers matches de groupe auront lieu le 23 juin prochain.

En cas d'égalité de points, les équipes qualifiées seront déterminées via les critères suivants, classés selon leur ordre d'importance : la différence de buts, les buts marqués, le nombre de victoires, la discipline (nombre de cartons jaunes et rouges) et enfin le classement général des éliminatoires européens.

Groupe A

Equipes : Italie, Pays de Galles, Suisse, Turquie

Qualifiés : Italie

Manuel Locatelli et l'Italie seront au rendez-vous des 8es de finale de l'Euro 2020 Crédit: Getty Images

Groupe B

Equipes : Belgique, Russie, Finlande, Danemark

Qualifiés : Aucun

Groupe C

Equipes : Autriche, Pays-Bas, Ukraine, Macédoine du Nord

Qualifiés : Aucun

Groupe D

Equipes : République tchèque, Angleterre, Croatie, Ecosse

Qualifiés : Aucun

Groupe E

Equipes : Slovaquie, Espagne, Suède, Pologne

Qualifiés : Aucun

Groupe F

Equipes : Portugal, France, Allemagne, Hongrie

Qualifiés : Aucun

