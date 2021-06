Marco Verratti sera bientôt apte à jouer pour l'Italie pendant l'Euro, a assuré dimanche le médecin de la Nazionale, sans préciser s'il serait de retour dès mercredi face à la Suisse. Le milieu du Paris SG, blessé au genou droit il y a un mois, a raté le premier match des Azzurri, qui se sont imposés (3-0) sans lui contre la Turquie vendredi. "Le protocole de retour de Verratti continue comme prévu, sans problèmes", a déclaré le docteur Andrea Ferretti dimanche en conférence de presse. "Il reste encore trois jours (pour le match contre la Suisse, ndlr) et il reste encore la dernière étape, la plus exigeante", l'entraînement avec le groupe, a-t-il ajouté. Le latéral Alessandro Florenzi, équipier de Verratti en club et en sélection, devrait lui être de retour à l'entraînement lundi, après sa contracture au mollet subie face aux Turcs.

