La finale de l'Euro dimanche à Wembley entre l'Angleterre et l'Italie va être "épique", a pronostiqué le milieu des Azzurri Marco Verratti jeudi en conférence de presse. "C'est un rêve d'enfant pour un footballeur. Je crois que ça va être une finale épique, historique des deux côtés", a déclaré Verratti.

Les Italiens, vainqueurs à une seule reprise du Championnat d'Europe en 1968, ont livré un parcours en forme de renaissance. Non qualifiés pour la Coupe du monde 2018, les hommes de Roberto Mancini restent désormais sur une série record de 33 matches sans défaite. "Il y a beaucoup d'enthousiasme autour de l'Italie. On ne croyait pas en nous à l'étranger mais je crois que l'Italie revient à son niveau", a dit Verratti.

Nous voulons gagner

Face aux Anglais, qui n'ont jamais gagné l'Euro, les Azzurri n'ont jamais perdu en phase finale d'une compétition majeure, la dernière confrontation remontant à la Coupe du monde 2014 avec une victoire italienne 2-1 en phase de poules.

"Je crois que l'Angleterre a très bien travaillé. Ils sont en finale pour la première fois et ça veut tout dire", a estimé Verratti. "Ils n'ont encaissé qu'un but, c'est une très bonne équipe, très équilibrée. Je suis heureux de jouer contre eux dans un grand stade, une grande finale. Nous voulons gagner. Nous allons affronter une équipe très, très dure qui veut gagner aussi", a-t-il cependant prévenu.

"D'une certaine façon, ces matches sont faciles à préparer, parce qu'on sait que tout le monde va donner le meilleur, titulaires ou remplaçants. On sait que des moments comme celui-là peuvent ne plus jamais arriver", a ajouté le milieu du PSG. "On doit se concentrer sur notre style de jeu et mettre de côté tout le reste. Ces matches peuvent nous mettre beaucoup de pression, mais je crois que l'équipe qui jouera le plus avec l'esprit libéré aura l'ascendant".

