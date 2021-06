Karim Benzema et Olivier Giroud, deux des meilleurs buteurs de l’histoire de l’équipe de France, ne cessent d’être mis en comparaison et opposés par le public et les spécialistes depuis des années. Si l’éviction de Benzema en équipe de France pendant plus de 5 ans avait légèrement calmé les débats, celui-ci l’avait relancé au cours d’un live vidéo sur les réseaux sociaux en mars 2020.

Benzema : "Il y a toujours des regrets"

Interrogé à propos d’Olivier Giroud, "KB9" avait rallumé la flamme en déclarant : "On ne confond pas la F1 avec le karting, et je suis gentil. Maintenant, next. Je parle même plus de lui. Je sais que je suis la F1". Dans une interview accordée au Figaro, le champion de France 2012 avec Montpellier et tout récent vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea a fait preuve de beaucoup d’autodérision au moment d'évoquer les propos de Benzema, de retour pour l’Euro, en déclarant : "[En cas de victoire à l’Euro] On ira fêter ça tous les deux sur un circuit en karting, ça fera une belle photo".

Les déclarations qu'il a eues sur moi m'ont fait sourire et marrer plus qu'autre chose. Je l'ai pris avec beaucoup de recul à l'époque et encore plus aujourd'hui

Une réponse pleine de malice lâchée au cours d'un long entretien où l’attaquant aux 44 réalisations en équipe de France a encore tenu à montrer que lui et Benzema s’entendaient mieux que ce que le débat public a bien voulu laisser penser : "Il n'y a aucune raison de se taper dessus avec Karim. Les déclarations qu'il a eues sur moi m'ont fait sourire et marrer plus qu'autre chose. Je l'ai pris avec beaucoup de recul à l'époque et encore plus aujourd'hui. (…) Je ne vais pas rentrer dans les détails mais quand tu t'exposes à ce type de vidéos en direct, on te taquine et parfois tu peux dire des choses qui dépassent ta pensée".

Le champion du monde 2018 a également montré beaucoup d’empathie envers l’ancien lyonnais : "Karim est de retour, c'est une force supplémentaire pour l'équipe de France, un joueur à part entière de l'équipe et il a été plutôt content de l'accueil qu'on a pu lui réserver et du mien aussi. Je me mets aussi à sa place, ce n'est pas facile de faire son retour comme ça. Encore une fois, il faut savoir pardonner et ne pas être rancunier, ma foi me permet d'être en paix". En tout cas, Giroud nous a donné une bonne raison de plus de vouloir voir les Bleus remporter l’Euro cet été.

