Christian Eriksen va enfin pouvoir rentrer chez lui. Six jours après avoir été victime d'un malaise cardiaque en plein match, lors de la rencontre entre la Finlande et le Danemark (0-1), le milieu danois a été opéré avec succès et a pu quitter l'hôpital. "Christian Eriksen a été opéré avec succès et a été autorisé à quitter le Righsospitalet, annonce la fédération danoise dans un communiqué publié vendredi. Aujourd'hui, il a pu rendre visite à ses coéquipiers de la sélection nationale à Helsingor, puis il rentrera à son domicile pour passer du temps avec sa famille."

L'opération consistait à implanter un défibrillateur sous-cutané miniature pour réguler le rythme cardiaque du milieu danois. "L'opération s'est bien passée et je vais bien vu les circonstances, a déclaré Eriksen dans le communiqué publié par la Fédération danoise. Merci pour les innombrables messages, ça a été incroyable à vivre et ressentir. C'était vraiment bien de voir mes coéquipiers après le match fantastique qu'ils ont joué hier soir (défaite 2-1 face à la Belgique, NDLR). Pas besoin de dire que je les encouragerai lundi face à la Russie."

Eriksen s'était écroulé à la 43e minute du match contre la Finlande samedi dernier. Les secours étaient intervenus assez rapidement pour réanimer le milieu danois après son arrêt cardiaque, avant de le conduire à l'hôpital. La rencontre avait été interrompue durant deux heures avant de reprendre sur décision de l'UEFA avec l'accord des joueurs, une version contestée par la sélection danoise. Les Finlandais s'étaient finalement imposés à Copenhague (0-1). Avec leur nouvelle défaite face aux Belges, dans une rencontre marquée par des hommages à Eriksen, les Danois sont condamnés à battre les Russes pour espérer accéder aux 8es de finale.

