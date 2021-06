Il se faisait une joie d'avoir une seconde chance. Alors qu'il n'aurait pas pu participer à l'Euro l'an passé à cause d'un claquage, Ousmane Dembélé n'a pas eu beaucoup plus de chance un an plus tard. Son Euro s'est arrêté après deux matches.

Touché à un tendon du genou face à la Hongrie, il est d'ores et déjà forfait pour la suite de la compétition comme l'a officialisé la FFF. L’attaquant du FC Barcelone a passé des examens radiologiques dimanche soir à l’hôpital du Budapest. Le constat est sans appel : les délais de rétablissement ne lui permettent pas de conserver sa place dans le groupe.

Le 12e homme des Bleus

Dembélé ne sera pas remplacé. En effet, le règlement n’autorisait le remplacement d’un joueur victime de "blessure ou maladie graves" que jusqu’à la veille du premier match de l'Euro. C'est évidemment un coup dur énorme pour le joueur. Après avoir été privé de sélection durant deux ans et demi, son retour en mars avait semé de vraies promesses et sa saison réussie en Catalogne ouvraient de vraies perspectives. Mais son corps l'a encore trahi. C'est aussi une mauvaise nouvelle pour les Bleus.

Ils se voient privés d'une arme offensive majeure puisque, depuis le début de cet Euro, il fut le second à entrer en jeu à Munich et à Budapest. Samedi, il a secoué le cocotier dès son arrivée sur le terrain en touchant le poteau au terme d'un joli slalom. Les Bleus perdent ce lundi leur 12e homme.

