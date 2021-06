Un record pour Cristiano Ronaldo. Un de plus. Mercredi soir, face à l'équipe de France, l'international portugais a inscrit un doublé , lui permettant d'égaler le record mondial d'Ali Daei (Iran) établi dans les années 2000. De quoi le faire entrer un peu plus dans le panthéon du football. Comme s'il avait eu besoin de ça....

"Félicitations à Cristiano qui est maintenant à un but de battre le record international de buts pour les hommes. Je suis honoré que cet exploit remarquable appartienne à Ronaldo - grand champion de football et humaniste attentionné qui inspire et influence des vies dans le monde entier. Vamos", a écrit l'Iranien sur Instagam, félicitant ainsi CR7 après son doublé sur deux penalties.

Le premier but de Ronaldo avec le Portugal remonte à l'Euro 2004, lors du match d'ouverture face à la Grèce (1-2). L'attaquant de la Juventus Turin est actuellement le meilleur buteur de l'Euro 2020 avec cinq buts. En huitièmes de finale, la Seleção affrontera le Belgique.

