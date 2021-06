Arthur Merle : Portugal - France 1-2

Les Portugal – France donnent rarement lieu à des orgies de buts. Mais la sélection de Fernando Santos n’a que trois points et les Bleus auraient tout intérêt à s’assurer la première place du groupe F. Autrement dit, le match devrait être relativement ouvert. Avec Renato Sanches potentiellement titulaire, je vois un Portugal plus offensif et entreprenant. Mais sur les côtés tricolores, Mbappé voire Coman en cours de match pourraient faire très mal à Raphaël Guerreiro et surtout Nelson Semedo. Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo ont été vexés contre l’Allemagne. Mais Didier Deschamps a aussi fait passer des messages. Il y aura de l’intensité, du spectacle et des buts.

Julien Pereira : Portugal - France 0-1

Les deux favoris le sont peut-être un peu moins qu'il y a une semaine. Les deux sélections sortent de deux résultats très décevants. Mais la lourde défaite subie par le Portugal a démontré que ses problèmes tactiques étaient plus profonds qu'il n'y paraissait. Le double pivot et les couloirs de la Seleçao sont extrêmement fragiles. Maintenant qu'elles ont été révélées au grand jour par la Maanschaft, ces failles devraient être exploitées par les Bleus. Didier Deschamps dispose d'armes parfaites pour tirer profit de ces défaillances. Et alors que le tenant du titre devrait plutôt chercher à se rassurer, les champions du monde en titre, eux, pourront jouer plus libérés.

Raphaël Brosse : Portugal - France 2-2

2014, 2016 et 2018 : trois phases finales de grandes compétitions, et trois phases de groupes conclues par un 0-0 oubliable. Anecdotique, aussi, les hommes de Didier Deschamps ayant à chaque fois validé leur qualification au préalable. À vrai dire, j'imagine très mal un nouveau score nul et vierge ce mercredi. Mais je vois surtout ces Bleus-là être mis à mal par un Portugal revanchard après la rouste subie à Munich. Avec, à l'arrivée, un partage des points qui qualifierait les deux sélections pour la suite de l'Euro.

Louis Gilles : Portugal - France 2-2

Pour la première fois de cet Euro, la France affrontera une équipe ne jouant pas "à domicile". Après l'énorme enjeu de Munich et la fournaise de samedi dernier contre les Hongrois, le contexte de cette dernière rencontre pourrait permettre aux Bleus d'avoir un match plus ouvert. Les hommes de Deschamps doivent se retrouver offensivement, et la défense des Portugais n'est pas en grande confiance après en avoir pris quatre par l'Allemagne il y a quatre jours. L'un dans l'autre, on pourrait bien avoir un match agréable à regarder, pas verrouillé, et où le désir de se qualifier chez les uns, et la volonté de retrouver de la créativité offensive de l'autre pourraient bien offrir un spectacle sympathique.

Loris Belin : Portugal - France 1-1

La France a tout à gagner, le Portugal tout à perdre. Le cadre parfait pour un match nul ? Oui, mais seulement pour le partage des points. On peut tout autant compter sur Didier Deschamps pour remonter ses hommes d'un côté et sur l'orgueil de Cristiano Ronaldo pour porter les siens de l'autre. Les deux équipes n'auront aucun intérêt à verrouiller. Et si l'arrière-garde lusitanienne n'a pas été exempte de tout reproche lors de la rouste allemande, celle tricolore n'a pas pleinement convaincu non plus. Il y aura des opportunités, et peut-être même l'occasion pour Karim Benzema de débloquer son compteur contre son vieux compère CR7.

Maxime Dupuis : Portugal - France 1-3

Le nul face à la Hongrie était peut-être le vrai coup d'envoi de la compétition pour les Tricolores car il leur a donné un sérieux coup de pied aux fesses. Et Didier Deschamps a décidé de ressortir les vieux pots : face aux Portugais, il devrait repasser en mode 4-2-3-1 "à la russe", avec Antoine Griezmann de nouveau dans l'axe et Corentin Tolisso dans un rôle "matuidesque" mais à droite. DD a remis un peu de l'ADN des champions du monde dans ce choix et je pense que les Bleus ne laisseront pas passer l'occasion de remettre les choses en place face à des Portugais qui n'ont pas forcément été rassurants défensivement mais qui ne pourront pas rester sur leur but mercredi.

