Si vous avez prêté attention au nom de l'auteur (enchanté !) de la chronique dont vous entamez la lecture, peut-être auriez-vous aimé, vous aussi, me poser la question à laquelle je ne peux échapper depuis quelques jours.

Mon prénom est l'un des plus répandus en France, mon patronyme est l'un des plus portés au Portugal. Et puisque les deux nations s'affrontent (21h) lors de l'Euro, mon cas - similaire à celui d'un bon million de personnes - a titillé la curiosité de certains : quelle équipe soutiendrai-je mercredi soir ?

Depuis un certain 10 juillet 2016, il arrive que l'on m'interroge. Souvent de manière innocente, parfois pour créer du débat. Il fut un temps, celui de ma jeunesse, où je n'attendais que ça. Pour me démarquer. Puisque je n'étais pas encore en âge de faire mûrir ma réflexion, je naviguais sur des influences. À la maison, l'épopée des Bleus au Mondial 1998 puis à l'Euro 2000 ne déchaînait pas les foules, alors que les matches de la Seleção faisaient grimper l'intensité des échanges entre mon père et sa douzaine de frères et sœurs.

La période de l'identification, puis l'adolescence

C'est parce que j'ai grandi dans cette passion et cet attachement profond pour le Portugal que j'ai d'abord "naturellement" choisi mon camp. L'Euro 2004, première compétition dont mes souvenirs sont encore intacts, avait largement renforcé ce lien. Un mois durant, devant ma télé, j'avais vu des couleurs que j'aimais, entendu des chants que je reconnaissais et vécu des émotions dont je rêvais.

Quelques semaines plus tard, je (re)découvrais un pays véritablement marqué par cette issue cruelle, une finale perdue face à la Grèce. Dévoué à la terre de mes aïeux, attaché à la destination de mes vacances d'été, je m'identifiais maintenant à toute une nation.

Cette passion a considérablement évolué sous les enjeux de l'adolescence, où l'on se cherche, où l'on se construit et où l'on fait des choix pour définir sa propre identité avant d'entrer dans la vie adulte. Mes deux parents sont nés au Portugal, je suis né en France. Ma famille est portugaise, mes amis sont français. Mes traditions sont portugaises, mon art de vivre est français. Mon éducation est portugaise, j'ai tout appris à l'école française.

Comment aurais-je pu faire du tri là-dedans ? C'est parce que je fus intimement touché par les débats visant d'autres communautés, alors que je venais de découvrir que ma double culture était une chance, que j'ai choisi de ne pas choisir.

Suis-je un "footix" ?

Depuis, il m'est impossible de dissocier cette réflexion de tous les pans de ma vie. Et ce ne sont pas les mots de certains représentants politiques, qui avaient incité Karim Benzema à choisir entre la France et l'Algérie, au moment même où l'attaquant et une grande majorité des supporters des Bleus savourent son retour en sélection, qui me détachent de cette philosophie.

Cela fait-il de moi un "footix" - insulte un peu fourre-tout qualifiant les supporters n'ayant pas eu qu'un seul amour dans leur vie ? Définissez mon cas comme vous le souhaitez. Mais remarquez, aussi, à quel point je ressemble à cette équipe de France, comme des millions d'autres : "C'est un match particulier parce que je sais que dans la famille, certains auront le maillot du Portugal et d'autres celui de la France, expliquait Antoine Griezmann en conférence de presse. Ça va parler jusqu'à la fin du match et celui qui perd va se faire chambrer. C'est toujours une fierté de porter le maillot de l'équipe de France. Contre le Portugal, c'est un peu spécial. Ma mère [née au Portugal, NDLR] sera dans les tribunes. C'est toujours un moment fort pour elle." Ce le sera pour moi aussi.

Voilà pourquoi mercredi soir, je me réjouirai d'un match nul, d'un succès du Portugal ou d'une victoire de la France par moins de trois buts d'écart. Tous ces résultats maintiendraient une hypothèse rêvée : fêter un titre de champion d'Europe avant même que la finale ne soit jouée. Comme en 2016.

