Un bijou ? Non, mais presque. Ciro Immobile a failli ouvrir le score lors d'Italie-Autriche, samedi durant le premier acte à Wembley. Mais la frappe de l'extérieur de la surface de l'attaquant italien - d'une grande pureté - a terminé sa course sur l'équerre droite du but autrichien. Voici ce tir dangereux en images, alors qu'il y a 0-0 à la pause, dans ce huitième de finale de l'Euro 2020.

