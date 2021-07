Jusqu'à 1.000 supporters venus d'Italie pourront assister dimanche à Londres à la finale de l'Euro, en vertu d'un accord avec les autorités britanniques et à condition de respecter une quarantaine au retour, a annoncé mercredi la Fédération italienne de football. Lors des deux matches précédents de l'Italie à Wembley, en huitième de finale puis en demi-finale, la venue de supporters de l'étranger avait été rendue quasi-impossible par l'obligation d'une quarantaine au Royaume-Uni dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19.

Pour la finale, "les autorités britanniques ont garanti à un maximum de 1.000 personnes en provenance d'Italie la possibilité de se rendre à Londres, avec une série d'obligations à respecter" mais sans quarantaine au Royaume-Uni, indique la Fédération italienne (FIGC) dans un communiqué.

Test PCR à l'aller, quarantaine au retour

Ces supporters arriveront à Londres (en provenance de Rome et de Milan) peu avant la rencontre et n'y resteront pas plus de 12 heures. Ils utiliseront des vols et des transports dédiés organisés directement par la FIGC. Et, dans le stade, ils seront situés dans un secteur spécifique pour "garantir la bulle de sécurité", détaille la Fédération. Avant leur départ d'Italie, ils devront se soumettre à un test PCR et, au retour, à une quarantaine obligatoire de cinq jours à leur domicile, une règle imposée en Italie à tous les voyageurs arrivant du Royaume-Uni.

Pour ces fans motivés pour soutenir la Nazionale, en quête d'un second sacre européen après celui de 1968, il en coûtera 610 euros par personne pour le vol et 95 euros pour le billet de match, précise encore la Fédération. Les volontaires doivent se faire connaître d'ici 11h jeudi matin. Comme pour la demi-finale remportée mardi contre l'Espagne (1-1 a.p., 4-2 t.a.b.), la Fédération italienne devrait par ailleurs avoir un quota d'environ 6.500 billets qui seront réservés aux supporters italiens résidents au Royaume-Uni.

