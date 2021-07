Louis van Gaal prend la parole concernant l'Euro 2020. A la retraite depuis 2016, date de son départ de Manchester United, le technicien néerlandais a adressé son bilan de la compétition lors d'un entretien donné à L'Equipe paru jeudi soir.

Alors que les rumeurs d'un retour à la tête de la sélection des Pays-Bas se font persistantes - la délégation de la Fédération néerlandaise de football s'est rendue au Portugal jeudi pour le rencontrer selon le site d'actualité AD - LVG s'est montré critique envers de nombreuses sélections passées à côté leur Championnat d'Europe.

Louis van Gaal Crédit: Getty Images

La France et le Portugal : "Une addition d'individualités"

Parmi les cibles du Batave : la France, le Portugal et l'Allemagne, les trois sélections de la poule de la mort, toutes sorties en 8es de finale. Selon lui, les trois avaient un défaut majeur : la trop longue longévité de leur sélectionneur, Fernando Santos (2014), Didier Deschamps (2012) et Joachim Löw (2006).

"Je n'étais pas à l'intérieur mais c'est une drôle de coïncidence que les favoris qui ont échoué tels que le Portugal, la France ou l'Allemagne aient un sélectionneur en poste depuis sept, neuf ou quinze ans. Santos, Deschamps ou Löw dirigent leur équipe depuis trop longtemps, ils ne touchent à rien. Ils ont confiance en leurs joueurs. Il m'arrive de me demander 'mais pourquoi les joueurs n'y arrivent pas ?' C'est parce que l'équilibre entre les joueurs et le coach est rompu."

Van Gaal, grand admirateur de l'Italie de Roberto Mancini et de N'Golo Kanté, est même allé plus loin. En analysant l'échec des Pays-Bas, une équipe qu'il a jugée trop pauvre techniquement et tactiquement et surtout peu combative, l'entraîneur de 69 ans en a ajouté une couche sur la France et le Portugal, dont il n'a pas vraiment apprécié les prestations. "Pour moi, ce ne sont pas des équipes mais une addition d'individualités."

Didier Deschamps et Kylian Mbappé après la séance de tirs au but perdue par l'équipe de France face à la Suisse, le 28 juin 2021 Crédit: Imago

Mbappé et Neymar en prennent pour leur grade

Il a aussi adressé une pique à l'adresse de Kylian Mbappé, au détour d'une question sur le management des joueurs. En expliquant qu'il aimait avoir le contrôle sur ses équipes, le Néerlandais a évoqué le cas de l'attaquant du Paris Saint-Germain. "La plupart des joueurs ne peuvent pas avoir une vue générale sur l'intérêt de l'équipe. Or il est toujours plus important que les intérêts individuels. Imaginez que vous entraînez Mbappé... Je pense que c'est compliqué. C'est un défi", a-t-il cité en exemple, avant de décrire les défauts actuels du champion du monde 2018.

"Physiquement et techniquement, c'est un joueur fantastique. Mais tactiquement, il n'est pas encore au plus haut niveau. Quand tu peux faire une passe, que tu dribbles et que tu perds la balle - et ça lui arrive souvent -, est-ce qu'il joue pour l'équipe à ce moment-là ? Je me pose la question. Ça s'appelle gérer son statut et son environnement, en tant qu'être humain. Fais-tu preuve de modestie ? Vois-tu les implications sur tes coéquipiers ? Ce genre de choses. Vous croyez que Neymar joue pour l'équipe ? Je ne crois pas."

