Football

Euro 2021 - Angleterre - Italie - "Southgate s'est raté sur cette finale, la défaite est pour lui"

EURO 2020 - La défaite de l'Angleterre face à l'Italie est du en grande partie aux choix du sélectionneur Gareth Southgate, selon nos journalistes Martin Mosnier et Maxime Dupuis. Le moment le plus marquant est l'entrée très tardive de Marcus Rashford et de Jadon Sancho qui ont tous les deux raté leur tir au but.

00:05:25, il y a 2 heures