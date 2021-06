Je pense que pour le coach, et pour moi-même, je suis le tireur numéro 1", a souligné l'ancien joueur de l'Atletico Madrid. Antoine Griezmann a marqué lors des deux matches de préparation des Bleus avant l'Euro. Mais à six jours d'un déplacement périlleux en Allemagne, pour le début de la phase de poules du championnat d'Europe, l'attaquant du FC Barcelone a rappelé qu'il excellait sur penalties dans un entretien accordé jeudi à L'Equipe . "", a souligné l'ancien joueur de l'Atletico Madrid.

"Je pense qu'à la Coupe du monde, en 2018, je l'ai plutôt bien fait, a-t-il ajouté. Après, c'est vrai que j'aime bien donner un penalty à un attaquant. Si je rate, il faudra passer à autre chose, peut-être, mais en attendant je me sens plutôt en confiance dans ce domaine et je ne me vois pas changer. Je ne suis pas le genre à fuir mes responsabilités. Quand je laisse un penalty, c'est pour faire plaisir aux autres, pas par lâcheté ou par peur. Je veux juste qu'on kiffe entre nous."

Je lui avais dit, juste avant le match, que s'il y avait un péno, il le prendrait. Je sais à quel point c'est important de mettre un premier but", a-t-il révélé. Même si Paul Pogba s'est déclaré volontaire sur cet exercice, dans Le natif de Mâcon a ainsi rappelé que Karim Benzema avait tenté sa chance le 2 juin face au Pays de Galles , après un accord passé entre les deux joueurs. "", a-t-il révélé. Même si Paul Pogba s'est déclaré volontaire sur cet exercice, dans l'entretien qu'il nous a accordé vendredi dernier , Antoine Griezmann vient, semble-t-il, de mettre tout le monde d'accord.

