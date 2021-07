La terre de Milan qui se dérobe. Le coup de massue suédois. Le rêve d’une vie, pour certains, qui s’envole. La presse qui fourbit ses armes. Qui cherche les coupables. Les remords qui vous hantent. Et cette impression que plus rien ne sera comme avant. Des soirées de légende, le stade San Siro en a accueilli quelques-unes. Mais des traumatismes comme celui-là…

13 novembre 2017. Une équipe d’Italie montée à l’envers. Un sélectionneur déjà haï de tous. Des joueurs dépassés par l’enjeu. Et l’inimaginable qui se produit : au terme d’un match nul sans relief, sans envie et sans idée, la Squadra Azzurra rate le virage décisif pour le Mondial et vivra la Russie, à distance. Tenace, la Suède renvoie les Azzurri à leurs études et laissent un champ de ruines infini dans le pays.

Gigi Buffon en pleurs après le barrage Italie - Suède Crédit: Getty Images

"It's Coming to Rome"

C'est incroyable, quand je repense à là où on a commencé..., a d’ailleurs lâché Leonardo Bonucci à l’issue de la finale. Quand on est au fond du trou, on voit comment les grands hommes retrouvent des forces". Il paraît que Rome ne s’est pas construite en un jour. Cette Squadra, elle, s’est rebâtie en quatre ans. Une vitesse record pour un redressement spectaculaire, récompensé par ce titre à l’Euro que personne n’avait vu venir . Eux-mêmes n’auraient sans doute pas osé rêver pareil scénario. "a d’ailleurs lâché Leonardo Bonucci à l’issue de la finale.".

On attend ce moment depuis 2012, a-t-il embrayé en conférence de presse. On a chassé ça et on y croyait vraiment. Ça montre que quand on veut quelque chose, on est là, à se battre au plus haut niveau. […] On a vraiment cru qu’on pouvait y parvenir et maintenant la Coupe revient à Rome". Ou plus précisément, "It’s Coming to Rome", comme il l’a répété face caméra , a-t-il embrayé en conférence de presse.". Ou plus précisément, "It’s Coming to Rome", comme il l’a répété face caméra en réponse à l’entêtant chant anglais

Le chantier ne pouvait être confié qu’à un homme un peu fou, un architecte à la croyance aussi solide que discrète. Roberto Mancini a pris la mission à bras le corps, créant un état d’esprit de guerrier et puisant volontiers dans le formidable réservoir que la Serie A s’apprêtait à lui offrir. En allant repêcher des grognards déjà présents le soir du drame de San Siro (9 joueurs), en laissant le pouvoir à certains jeunes qui lui ont rendu la pareille ce dimanche, à l'image d’un Gianluigi Donnarumma absolument bluffant . Et en faisant de cette équipe une sélection moderne, enfin en phase avec son époque sans pour autant oublier ses fondamentaux.

Mancini, grand bonhomme

Son travail, gigantesque, aura abouti à d’autres larmes, mais de joie cette fois-ci, les siennes. "C'était l'émotion d'avoir réalisé quelque chose d'incroyable, l'émotion de voir les gars célébrer, de voir les fans célébrer également en tribune, voir tout ce qu'on a réussi à créer, tout le travail difficile accompli ce trois dernières années et même ces quinze derniers jours, qui ont été très durs, a-t-il soufflé, encore pris par les frissons. Les joueurs ont été bons sur le terrain, ils ont fait un super Euro, mais c'est surtout le fait d'avoir forgé cet état d'esprit remarquable. Cela montre que ce sont vraiment des bons gars, ils ont vraiment créé quelque chose. Ils ont beaucoup de respect les uns pour les autres." Et pour leur sélectionneur.

"C’est une renaissance pour le foot italien, a continué Bonucci après coup. On a gagné et je suis sûr qu’avec ce grand coach on a pleins de grandes choses à faire ensemble". "C'est exceptionnel, on a écrit l'histoire, a enchaîné Donnarumma. On mérite ce qui nous arrive. On a un groupe exceptionnel, on s'aime les uns les autres, on sait d'où l'on vient. Personne ne croyait en nous, mais on est là aujourd'hui". Au sommet de l’Europe. Et bientôt à la (re)conquête du monde.

L'Italie est championne d'Europe ! Crédit: Getty Images

