Ce n'est pas encore une certitude mais ça commence à ressembler à une très forte probabilité. Comme Didier Deschamps l'a confié ce dimanche à la veille de France - Suisse, Lucas Hernandez devrait pouvoir tenir sa place lors du 8e de finale de l'Euro. Une bonne nouvelle alors que l'hécatombe sur le flanc gauche des Bleus aurait pu pousser Didier Deschamps a s'orienter vers une solution baroque (Adrien Rabiot ? Léo Dubois ?).

Les choses sont, en revanche, très claires pour Jules Koundé (coup sur les ishios-jambiers), Lucas Digne (blessure musculaire aux ischios-jambiers) et Marcus Thuram (alerte musculaire) : les trois hommes ne pourront pas postuler. "Lucas Digne, Marcus Thuram, Jules Kounde ne seront pas disponibles, ça devrait être le cas de Lucas Hernandez", a confié le sélectionneur.

Quel poste pour Hernandez ?

Euro 2020 Gonflée à bloc, la Suisse veut "punir les faiblesses des Français" IL Y A 3 HEURES

Reste à savoir à quel poste jouera Lucas Hernandez. Dans le couloir gauche, comme à son habitude en Bleu, en piston gauche dans un 3-5-2 ou dans l'axe gauche au sein d'une défense à trois ? "Je ne vais pas répondre et que vous aurez la réponse demain, a répliqué un Didier Deschamps taquin. Il est capable de jouer à gauche et de jouer dans l'axe aussi. SI on a joué dans ce système là, il y a plusieurs profils qui peuvent être utilisés." Les doutes se lèvent peu à peu mais il reste tout de même quelques mystères entourant la composition de départ des Bleus.

Lucas Hernandez (France) face à l'Allemagne Crédit: Getty Images

Euro 2020 Les huitièmes arrivent, ça tombe bien : c'est toujours ici que bascule le destin des Bleus IL Y A 6 HEURES