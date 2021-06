La Suisse n'est pas venue à Bucarest pour souffrir. Ce dimanche, à la veille du 8e de finale de l'Euro face à la France, et alors que le temps tournait à l'orage dans la capitale roumaine, Granit Xhaka a fait monter la température. Troisièmes de leur groupe, les Suisses ne sont évidemment pas favoris face aux champions du monde. Mais, après quatre éliminations consécutives en 8e de finale de la Coupe du monde et de l'Euro, Xhaka a prévenu : il compte bien, cette fois, franchir l'écueil et même aller un peu plus loin encore.

"Si on veut gagner ce tournoi, il faut battre n'importe quelle équipe, a osé le milieu des Gunners. Il faut aller jusqu'à nos limites. Cette équipe est prête à écrire l'histoire même si les Français sont favoris." Autant dire que la Suisse avance sans trembler : "Les Français sont des joueurs de classe mondiale, a continué Xhaka. Il ne faudra pas attaquer sans raison (…). Mais on ne veut pas rentrer peureux, il faut montrer qu'on sait jouer au foot."

Euro 2020 Les huitièmes arrivent, ça tombe bien : c'est toujours ici que bascule le destin des Bleus IL Y A 5 HEURES

Chaleur, hébergement : les Bleus ne sont pas les mieux lotis mais la Suisse a ses soucis aussi

Difficile de croire que les Helvètes offriront une opposition regroupée sur leur but sans ambition ni audace. Ce n'est pas le style de la Nati et ce n'est pas le sens de ce qu'ils ont montré jusqu'ici. "On connaît les points forts et les points faibles de la France, a fini Xhaka. On veut punir leurs faiblesses. Le coach est relax, serein et c'est un grand match demain." Les Français ne pourront pas dire qu'ils n'étaient pas prévenus.

Euro 2020 "Fessée" ou "top 3 des exploits du football suisse" : face aux Bleus, la "Nati" n'a rien à perdre IL Y A 5 HEURES