"Ce n'était pas le plan A, c'est sûr". Greg Clarke, l'ancien président de la Football Association, ne s'en est jamais caché : Gareth Southgate ne devait pas être là. C'est un sélectionneur par accident. Mais cinq ans plus tard, tout le Royaume s'en félicite et rêve de le voir marcher dans les traces d'Aimé Jacquet avec l'équipe de France. Comme le patron des Bleus sacrés au Mondial 1998 après avoir été nommé à ses débuts sélectionneur à "titre provisoire" suite à la démission de Gérard Houllier, Gareth Southgate a hérité du poste de numéro 1 en l'Angleterre après un concours de circonstances improbable.

Quand l'ancien défenseur central se retrouve sur le banc de la sélection anglaise en 2016, pas grand monde ne l'avait vu venir. Même les fameux bookmakers londoniens. Mais voilà, rien n'est jamais vraiment écrit dans le football. Et cela rappelle même qu'il faut parfois lancer une pièce en l'air pour en récolter les fruits. Si une bonne étoile vous suit… Et avec la nomination de Gareth Southgate, la FA n'a pas à se plaindre de côté-là. Pourtant, ça partait mal. Très mal même. Petit retour en arrière.

A l'origine, le scandale Allardyce

Quelques semaines avant, Sam Allardyce a été choisi pour être à la tête de l'Angleterre. L'ancien entraîneur de Bolton, West Ham ou Sunderland a pris les rênes de l'équipe après l’échec de l’Euro 2016 où l’Angleterre avait quitté la compétition tête basse, sortie dès les huitièmes de finale par l’Islande (1-2). C'est lui qui doit faire oublier les désillusions répétées. Mais son séjour au St George's Park National Football Centre a finalement été le plus court de l'histoire pour un sélectionneur anglais.

67 jours. Un match dirigé en tant que patron de l’équipe anglaise, soldé par une victoire en Slovaquie (0-1). Et puis, Allardyce a pris la porte malgré ce parcours sportif parfait. La raison ? "Big Sam", rebaptisé alors "Big Shame", a été piégé par des journalistes en train de se vanter de connaître les moyens de contourner les règlements sur les transferts. Une bombe outre-Manche qui lui a coûté sa place. Et dans l'urgence, la fédération anglaise se tourne vers son sélectionneur des Espoirs, Gareth Southgate.

Il parle anglais, et personne ne veut le poste

Alors qu'il avait avoué ne pas être candidat pour la succession de Roy Hodgson suite au départ de ce dernier après l'Euro 2016, l'ancien défenseur central, qui a représenté l'équipe d'Angleterre en tant que joueur entre 1995 et 2004 (57 sélections), se retrouve numéro 1 des Three Lions par intérim. Pour quatre matches, le temps que sa fédération trouve la personne idoine. A cette époque, personne ne le voit rester plus longtemps. Et n'imagine qu'il peut vraiment être LA solution pour mettre enfin un terme à l'incapacité des Anglais à gagner le moindre tournoi majeur depuis la Coupe du monde 1966.

Il faut dire que ses passages sur le banc de Middlesbrough marqué par son renvoi en 2009 après la relégation de "Boro" et à la tête des Espoirs qui ont échoué dès la phase de poules à l'Euro U21 2015 ne plaident clairement pas pour lui. Mais voilà, les prétendants ne se bousculent pas au portillon, Arsène Wenger refuse même la proposition de la FA. Et son intérim (ndlr : deux victoires contre Malte et Ecosse et un match nul face à la Slovénie lors des qualifications pour le Mondial 2018 puis un match nul contre l'Espagne en amical 2-2) se passe bien.

Alors, il garde le poste. Sans faire l'unanimité. Et c'est un doux euphémisme…"Il a plongé Middlesbrough en deuxième division avant d'être démis de ses fonctions, mais il a quand même obtenu le poste de sélectionneur des U21, où il a eu des résultats médiocres avec une génération très prometteuse, estimait à l'époque Ben Snowball, notre confrère d'eurosport.co.uk. Il n'a rien fait pour mériter le poste de sélectionneur. A part être au bon endroit et au bon moment. Les bonnes raisons pour qu'il reste sélectionneur à temps plein ? Il parle anglais, et personne ne veut le poste." Un constat partagé en 2016 par nombre d'Anglais amateurs du ballon rond, dont certains sont en plus encore marqués par son échec lors de la séance de tirs au but face à l'Allemagne lors de l'Euro 96, synonyme d'élimination en demi-finale.

You're the one

Ce choix par défaut est cependant devenu au fil des années un choix gagnant. A l'opposé de son éphémère prédécesseur Sam Allardyce - volontiers fort en gueule et manager typique de la vieille garde anglaise -, Gareth Southgate a séduit match après match par son style. Ses choix de joueurs, son flegme "so british" et son humilité ont même conquis tout le monde. Il a su lancer et couver une génération prometteuse. Et fait taire les critiques. Car il a apporté un vrai renouveau à cette sélection anglaise, longtemps tétanisée dans les matches couperets quand l'air se raréfie.

Après un Mondial 2018 réussi où l'Angleterre a retrouvé le dernier carré après 28 ans d'échecs, Gareth Southgate a offert au peuple anglais durant cet Euro 2020 sa première finale depuis le Mondial 1966 ! Dans les rues de Londres, vous pouvez aujourd'hui entendre les fans anglais chanter à sa gloire "You're the one" inspiré d'un tube du groupe de pop Atomic Kitten. Et ça, personne ne l'avait vu venir en 2016 quand il était tout sauf "un plan A".

