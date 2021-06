Football

Euro 2021 -Bleus - Equipe de France - A un an et demi du Qatar, voilà ce que les Bleus et Deschamps doivent changer

EURO 2020 - Dans moins d'un an et demi, la Coupe du monde débute au Qatar. Pour réussir leur compétition, que doivent faire les Bleus ? Martin Mosnier et Maxime Dupuis livrent leurs clés : système, joueurs, mentalité... Retroivez l'intégralité du FC Stream Team en podcast.

00:09:12, il y a 23 minutes