Il a cette liberté-là, à partir du moment où il n’a pas joué avec nous. Il aurait pu ne pas l’avoir, dix secondes avec les Bleus auraient suffi… Il a toujours été dans les pré-listes, mais il y a eu de la concurrence aussi", a d'abord expliqué le sélectionneur des Bleus. C'est l'une des surprises de cet Euro 2021. Longtemps convoqué avec les Bleus mais jamais sélectionné, Aymeric Laporte , qui vient d'être naturalisé espagnol, jouera finalement le championnat d'Europe avec la Roja . Dans un entretien accordé à plusieurs médias régionaux, Didier Deschamps a évoqué le sujet. "", a d'abord expliqué le sélectionneur des Bleus.

"Je n’allais pas le bloquer. Après, ce qui me gêne, c’est ce qu’il peut dire et qui est mensonger", a ajouté Didier Deschamps. En effet, le défenseur central de Manchester City avait regretté le manque de contact avec le sélectionneur de l'équipe de France. Une version contestée par le champion du monde 2018.

Il n’y a pas de gâchis, c’est son choix

"Comme j’ai eu à le dire, le seul message que j’ai eu de sa part, je m’en souviens, il me l’a envoyé au mois d’octobre pour une situation bien précise où il avait été blessé en septembre car il n’était plus dans les pré-listes, a-t-il renchéri. Il était dans celles des mois de novembre, mars, et dans celle-là aussi. Il n’y a pas de gâchis, c’est son choix. Je lui souhaite bonne route." Une route qu'il pourrait recroiser dès l'Euro 2021 ?

