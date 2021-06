L'Elysée vient de révéler l'information. Emmanuel Macron se rendra jeudi à Clairefontaine (Yvelines) pour encourager l'équipe de France avant l'Euro qui débutera le lendemain. Le chef de l'Etat partagera le déjeuner des Bleus qui débuteront la compétition avec un match au sommet contre l'Allemagne le 15 juin.

En s'y rendant, Emmanuel Macron poursuit une tradition lancée par Jacques Chirac en 1998 et qu'il respecte depuis le début du quinquennat en ayant apporté son soutien aux équipes de France masculine et féminine avant les Coupes du monde 2018 en Russie et 2019 en France. "Ces compétitions-là, on les gagne d'abord quand on n'a pas peur", avait-il déclaré aux Bleues.

Une confiance complète en Didier Deschamps

Un an plus tôt, avec son épouse Brigitte, il avait enjoint les Bleus à gagner "la deuxième étoile", c'est-à-dire un deuxième titre de champions du monde après celui de 1998. Il s'était ensuite rendu à Moscou pour la finale remportée par la France contre la Croatie (4-2). Le 19 mai dernier, lors d'un déplacement dans l'Aube, il a déclaré avoir "une confiance complète en Didier Deschamps" qui "a montré qu'il savait choisir un collectif" et "l'animer, avec des résultats à la clé".

