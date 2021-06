Il y a des façons plus sereines de préparer un Euro. Isolée depuis l’annonce du test positif de Sergio Busquets au Covid-19 , la sélection espagnole ne jouera pas son second match de préparation face à la Lituanie, prévu mardi, et sera remplacée par son équipe espoirs pour cette rencontre amicale. Et alors que le milieu de terrain du FC Barcelone a été placé en quarantaine - et que sa participation à l’Euro est remise en cause -, Luis Enrique a convoqué cinq joueurs par précaution ce lundi : Rodrigo Moreno, Pablo Fornals, Carlos Soler, Brais Méndez et Raul Albiol.

Les derniers tests sont négatifs

Les concernés s’entraîneront dans une "bulle parallèle" dans les prochains jours, et ne seront en aucun cas en contact avec les joueurs initialement convoqués pour l’Euro, explique la Fédération. Ils s’entraîneront à des moments différents et seront rejoints par plusieurs U21 après l’amical contre la Lituanie. Leur hypothétique intégration à la liste pour la compétition européenne dépendra évidemment des prochains tests effectués sur les membres du groupe initial, dont ceux effectués lundi se sont tous révélés négatifs, révèle AS. La Roja débutera sa compétition contre la Suède, lundi, et Luis Enrique a jusqu’au samedi 12 juin pour effectuer des changements dans sa liste.

Joueurs et staff vont être vaccinés

Tous les coéquipiers de Busquets se sont retrouvés pour l’entraînement ce lundi par petits groupes. Ils seront par ailleurs vaccinés, tout comme le staff, dans les prochaines heures, a indiqué AS. Il s'agit du résultat des demandes répétées du président de la Fédération espagnole Luis Rubiales. La ministre de la Santé Caroline Darias a ainsi donné ce lundi une autorisation qui sera validée en conseil des Ministres mardi matin.

