Il y a des façons plus sereines de préparer un Euro. Isolée depuis l’annonce du test positif de Sergio Busquets au Covid-19 , la sélection espagnole ne jouera pas son second match de préparation face à la Lituanie, prévu mardi, et sera remplacée par son équipe espoirs pour cette rencontre amicale. Et alors que le milieu de terrain du FC Barcelone a été placé en quarantaine - et que sa participation à l’Euro est remise en cause -, Luis Enrique a convoqué quatre joueurs par précaution ce lundi : Rodrigo Moreno, Pablo Fornals, Carlos Soler et Brais Méndez.