Il a longtemps été un phénomène de précocité. C'est désormais un phénomène tout court. Gianluigi Donnarumma a profité de cet Euro pour asseoir un statut encore fragile il y a un mois. Bien sûr, on ne joue pas 250 matches avec le vénérable AC Milan à tout juste 22 ans par hasard. Mais il manquait encore au géant de Castellammare di Stabia des références au très haut niveau, lui qui n'a jamais joué le moindre match de Ligue des champions. Son Euro a sans doute convaincu les plus sceptiques à son sujet.

Depuis le début de la compétition, le portier de l'Italie est absolument irréprochable et il tient une grande part dans le parcours de la Squadra, à l'image de son quart immaculé face à la Belgique ou de son tir au but arrêté contre les Espagnols. Pêle-mêle, il y a ces horizontales sur le missile de Louis Schaub en prolongation face à l'Autriche ou sur les frappes de Kevin De Bruyne en quart et Dani Olmo en demie. "C'est un magicien des 11 mètres (NDLR : la distance entre le but et le point de penalty), avec ses 196 centimètres et ces bras gigantesques qui rendent le but plus petit pour le tireur", s'enthousiasmait la Gazzetta dello Sport après son match plein en demi-finale.

"L'Euro de Donnarumma fragilise Navas au PSG"

Grand gabarit, très fort sur sa ligne, virevoltant

En un mois, Donnarumma vient de s'installer parmi les géants du poste. Et on ne parle plus de son âge, de son parcours, de ses hauts et de ses bas mais de son talent avant tout. "C'est le grand gardien de demain, nous a confié Christophe Lollichon, en charge du développement des gardiens de but à Chelsea. Il a commencé très tôt, à 16 ans. Il a montré des choses intéressantes mais il n'avait pas de pression. C'est un grand gabarit, très fort sur sa ligne et il prend énormément de place. Sa qualité première, c'est qu'il est virevoltant et qu'il a d'excellents réflexes, notamment avec les pieds."

Des qualités qui ont permis à Gigio de battre des records en sélection. Entre septembre 2016, date de sa première cape, et aujourd'hui, le futur gardien du PSG n'a encaissé que 14 buts en 32 sélections et il n'a jamais pris plus d'un but lors d'une même rencontre avec la Nazionale. Et avec 18 cleans sheets consécutifs, il a battu le record d'invincibilité d'un portier italien en sélection, détenu jusqu'ici par le légendaire Dino Zoff.

Le jeu au pied, son talon d'Achille

"Je suis conscient que des gardiens avant moi ont fait l'histoire, mais je n'ai pas de pression. (...) Les records de Buffon, ça motive, ce n'est pas simple mais j'essaierai de les battre", avait assuré Donnarumma, sur le site de l'UEFA, après la phase de poules. Celle à élimination directe l'a fait grandir d'un coup même si elle a aussi souligné ses limites. Notamment celle de son jeu au pied.

"Il reste des choses à travailler et surtout son pied gauche dont il se sert peu, continue Lollichon. Travailler avec Pochettino va lui faire du bien car c'est un entraîneur qui aime partir de derrière. Donnarumma a commencé à être plus présent dans le domaine aérien cette année, mais il doit être plus présent dans la surface au vu de son gabarit. Mais il a tout pour devenir un très très grand gardien." Ne l'est-il pas déjà ? La finale de l'Euro face à l'Angleterre en donnera une nouvelle réponse.

