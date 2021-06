D'un séisme à un autre. C'est une histoire démarrée par un retour qu'on n'attendait pas. C'est une histoire achevée par un fiasco que personne n'avait vu venir. C'est un mois où rien ne s'est passé comme prévu. Où des champions du monde sont devenus des champions de l'immonde. Du mirage de Munich au désastre de Bucarest. Un mois de descente vertigineuse. Récit de 41 jours de chute libre.

On a la meilleure attaque du monde", La meilleure équipe du monde", renchérit Corentin Tolisso. Et comme tous les acteurs, Karim Benzema et Didier Deschamps compris, nous promettent qu'il n'y a jamais de mal à empiler les talents, que les grands joueurs respirent le même air, qu'il n'y a aucun souci à se faire, on finit par y croire. Les deux démonstrations face au Pays de Galles (3-0) et la Bulgarie (3-0) enfoncent le bouchon. Alors oui Benzema n'a pas marqué mais tout roule et les Bleus déroulent. Tout démarre en prime time sur TF1 par une promesse. L'inattendu retour de Karim Benzema offre de nouveaux horizons. "", claironne Kinglsey Coman quelques jours plus tard à Clairefontaine . "", renchérit Corentin Tolisso. Et comme tous les acteurs, Karim Benzema et Didier Deschamps compris, nous promettent qu'il n'y a jamais de mal à empiler les talents, que les grands joueurs respirent le même air, qu'il n'y a aucun souci à se faire, on finit par y croire. Les deux démonstrations face au Pays de Galles (3-0) et la Bulgarie (3-0) enfoncent le bouchon. Alors oui Benzema n'a pas marqué mais tout roule et les Bleus déroulent.

Euro 2020 Il s'en relèvera mais Mbappé doit en tirer les leçons IL Y A 10 HEURES

On reçoit beaucoup d'éloges mais on doit garder les pieds sur terre. Il faut être frais dans la tête, il ne faut pas se croire arrivé", confie Paul Pogba dans notre podcast avant la compétition. Un simple exercice de style pense-t-on alors. La pancarte n'a jamais été aussi grosse. Qui peut les battre ? Eux-mêmes. "", confie Paul Pogba dans notre podcast avant la compétition. Un simple exercice de style pense-t-on alors. L'Europe n'est pas encore à leurs pieds qu'elle tremble déjà . Tout le monde tombe dans le panneau même si des premières failles rappellent qu'on ne peut pas tout changer sans s'exposer.

"Mbappé a trop voulu être le super héros des Bleus, il l'a payé"

Le mirage de Munich

Olivier Giroud, reboosté par un doublé en préparation, ne peut contenir sa frustration et se plaint à demi-mot d'être le laissé pour compte d'une histoire qui va s'écrire sans lui. Dans la seule conférence de presse où il s'est dit des choses , Kylian Mbappé conteste la version du Grenoblois et l'influence d'Antoine Griezmann en réclamant son dû sur les penalties. Les équilibres ont bougé chez les champions du monde. A l'heure de s'envoler pour Munich, ce ne sont que de légères secousses.

La démonstration face à l'Allemagne (0-1) va tout effacer. C'est le grand retour de la grosse artillerie, du rouleau compresseur et des champions du monde russes. Une démonstration en bloc, en équipe, à la sauce Deschamps. Ouf, rien n'a changé. Quand la pente s'élève, ils ne laissent rien, ne lâchent rien à l'image d'un Benjamin Pavard qui fait don de son corps à la nation à l'Allianz Arena. Le problème, c'est que les Bleus atteignent généralement leur sommet mi-juillet. Ils ont un mois d'avance. Mais ça, personne ne s'en doute encore. La suite ne sera qu'une longue agonie. Budapest est le point de départ des problèmes.

Lucas Hernandez et Antoine Griezmann jubilent après le csc de Mats Hummels lors de France-Allemagne Crédit: Eurosport

Budapest, le début des problèmes

Lucas Hernandez est enquiquiné par son genou et devra laisser sa place face à la Hongrie. La chaleur étouffante sur les bords du Danube paralyse les Bleus. 38 degrés à l'ombre, retour au stade plein au milieu de Magyars remontés comme des coucous, match à 15 heures : les Bleus, hagards, s'évaporent dans l'enfer du Ferenc-Puskas (1-1). Griezmann leur permet de sauver l'essentiel et la tête du groupe. Ouf. Mais la spectaculaire déliquescence des cadres (Pavard, Varane, Pogba, Rabiot) interroge. Les Bleus mettront ça sur le dos des conditions climatiques. Finalement, cinq jours après la démonstration de Munich, l'explication se tient. Ils ont le bénéfice du doute. On pensait que ce n'était qu'un accident. Ce fut le début de la fin. Les premiers signes avant-coureurs du désastre. Cette démission collective sera la sœur jumelle de la faillite face aux Suisses dix jours plus tard. La folie en moins, la chaleur en plus.

Deschamps doit-il rester ? "Si la règle est respectée, il doit quitter les Bleus"

Ce nul fait resurgir des problèmes que l'on pensait réglés : après 180 minutes, Karim Benzema n'a toujours pas marqué, le trio offensif semble perdu, Antoine Griezmann n'a aucune influence dans le jeu et Ousmane Dembélé rechute. Retour à Barcelone pour le douzième homme des Bleus , Didier Deschamps perd sa première option en sortie de banc. Mais c'est bien le manque de complémentarité de ses trois superstars qui inquiète le sélectionneur. Un changement de système est dans l'air.

Griezmann – Mbappé : froid polaire

A l'entraînement, si Paul Pogba, toujours aussi solaire, fait le lien entre les groupes, Antoine Griezmann est en marge du duo Mbappé-Benzema. Les relations sont plutôt fraîches entre le Barcelonais et le Parisien. Le second trépigne en attendant sa prise de pouvoir, le premier voit son influence s'effondrer dans un Euro dont il n'aura jamais pris la mesure à force de compromis (sur les coups de pied arrêtés, sur son placement). Pendant ce temps-là, certains Bleus, bunkerisés dans leur hôtel en centre-ville, commencent à trouver le temps long. Surtout ceux, nombreux, dont l'horizon s'écrit en tribunes ou sur le banc. La situation sanitaire et un champignon qui ronge la pelouse du stade de Gardony, lieu de villégiature initiale choisi par le staff, les contraint à rester entre quatre murs dans la touffeur de Budapest. Le match face au Portugal doit relancer la machine.

C'est le moment que choisit Deschamps pour se lancer dans des expériences au mieux baroques, au pire suicidaires . Jules Koundé, pour sa première titularisation, reçoit un cadeau empoisonné : un poste de latéral droit où il a peu de repères. Et, devant lui, Corentin Tolisso joue les ailiers de fortune. C'est un désastre. Minés par une aile droite sinistrée, les Bleus s'en sortent par miracle sur leur seul talent individuel : Paul Pogba rayonne par ses offrandes et Karim Benzema signe un doublé.

Du 3-1 à l'improbable black-out : Comment ont-ils pu perdre ce match ?

Plus ils vont à l'est, plus ils sont à l'ouest

Le nul offre la première place et entretient l'illusion. Les Bleus ne méritaient pas de s'en sortir face aux Portugais et on se demande toujours comment Hugo Lloris a pu finir la rencontre après avoir assommé Danilo Pereira… La première place n'éclaircit pas l'horizon. Bien au contraire : les Bleus perdent leurs deux défenseurs latéraux à gauche, Digne et Hernandez. Et l'ambiance s'alourdit quand, au lendemain du nul, Thomas Lemar s'écroule à l'entraînement et Marcus Thuram écourte sa séance

Les Bleus sont à un point de rupture. Au total, c'est près d'un tiers de l'effectif, neuf joueurs au total (Benzema, Coman, Hernandez, Koundé, Digne, Rabiot, Dembélé, Thuram, Lemar), qui sera touché par les blessures en un mois. Une hécatombe qui n'arrange pas les plans du coach. L'équipe de France, chantier à ciel ouvert de la Hongrie à la Roumanie, voit la poisse lui coller aux basques. Alors Deschamps bricole. Encore et toujours. Munich – Budapest – Bucarest : plus les Bleus s'enfoncent à l'est, plus ils sont à l'ouest.

Didier Deschamps lors de France-Portugal Crédit: Getty Images

Folie pure et crépuscule

Place au 3-5-2 face à la Suisse. Un système qui n'a jamais fonctionné mais qu'importe, le sélectionneur s'obstine, lance dans le grand bain un Clément Lenglet, criblé de doutes et au frigo depuis le début de la préparation, et titularise deux pistons (Pavard et Rabiot) qui n'en sont pas. C'est un naufrage tactique en première période. Si on a bien cru que les individualités bleues (Benzema et Pogba) allaient encore sauver la France sur leur seul talent, les limites collectives étaient, cette fois, trop immenses . Après une soirée de folie pure, un mois de descente vertigineuse, un tir au but raté, dans la nuit roumaine, à 0h43 très précisément, l'équipe de France de Didier Deschamps s'est enfoncée dans le crépuscule. On leur promettait la lune, ils sont violemment retombés sur terre.

Euro 2020 Deschamps, responsable et coupable IL Y A 11 HEURES