Football

Euro 2021 - France - Suisse - Kylian Mbappé : "Il a trop voulu être le héros des Bleus en portant l'équipe sur son dos"

EURO 2020 - A l'image de l'élimination des Bleus en 8e de finale contre la Suisse, Kylian Mbappé a raté son championnat d'Europe. Là où il devait tout casser, il n'a inscrit aucun but. Pire, il a raté le dernier tir au but français face aux Suisses. Si son geste lui sera aisément pardonné, c'est son attitude de sauveur qui lui a causé le plus de tort, estiment Martin Mosnier et Maxime Dupuis.

00:07:46, il y a 2 heures