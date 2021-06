Il était le Bleu le plus régulier et le plus impactant jusqu’à présent dans cet Euro. Son chef d’œuvre de ce lundi va sans doute l'inscrire un peu plus dans son statut. Face à la Suisse, Paul Pogba a hérité du cuir à l’entrée de la surface après une frappe contrée de Karim Benzema.

Malgré une glissade, le milieu français a tenté sa chance des 25 mètres. Sa frappe, exceptionnelle, n’avait qu’une seule direction : la lucarne de Yann Sommer. Le Français s’est offert son premier but dans la compétition. Il avait bien fait d’attendre. Revivez ce but exceptionnel en vidéo.

