Il s’est avancé, a pris peu d’élan. Pour finalement se heurter à Yann Sommer et coûter, bien malgré lui, la qualification aux Bleus. Maladroit comme rarement face au but, Kylian Mbappé a raté le tir au but décisif face à la Suisse , causant bien involontairement la chute de la maison bleue ce lundi à Bucarest (3-3, 5-4 aux t.a.b). Seul au point de penalty, il a rapidement compris qu’il venait de vivre un tournant, en forme de creux inédit, dans sa carrière jusque-là météorite.