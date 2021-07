Football

Euro 2021 - Italie - Espagne et Angleterre - Danemark : nos pronos avec MPP

EURO 2020 - Les demi-finales de l'Euro opposent l'Italie à l'Espagne, mardi, et l'Angleterre au Danemark, mercredi. Martin Mosnier et Maxime Dupuis vous livrent leur pronostic en partenariat avec Mon Petit Prono. Rejoignez -nous sur la ligue Eurosport Challenge et venez nous défier.

00:00:53, il y a 17 minutes