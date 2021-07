Joueront-ils ou non ? Kevin De Bruyne et Eden Hazard, les deux maîtres à jouer de la Belgique depuis des années, sont très incertains avant le quart de finale de l'Euro face à l'Italie. Les deux hommes, sortis sur blessure face au Portugal, n'ont pas participé au dernier entraînement collectif ce jeudi. Ils ont, en revanche, fait du travail en salle et ils s'envoleront avec le reste de l'équipe pour Munich.

Le doute plane au-dessus de leur participation alors que des informations contradictoires circulent à leur sujet. Une incertitude entretenue par le staff qui n'a, pour le moment, donné aucune information sur l'état de santé des joueurs. Roberto Martinez donnera une conférence de presse à 19h45. Lèvera-t-il le doute ? Rien n'est moins sûr.

Eden Hazard et De Bruyne Crédit: Getty Images

