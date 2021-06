Les deux mauvaises nouvelles c'est Kevin et Eden". Au micro de la télévision belge repris par BeIn Sport, Thorgan Hazard a tout suite pointé du doigt le hic après ". Au micro de la télévision belge repris par BeIn Sport, Thorgan Hazard a tout suite pointé du doigt le hic après cette victoire face au Portugal (1-0) en huitièmes de finale. Les deux meneurs de jeu belge accumulent décidément les pépins. Ce dimanche soir, ils sont tous les deux sortis avant la fin, se plaignant de soucis physiques.

Après avoir dû laisser ses coéquipiers de Manchester City à l'heure de jeu en finale de la Ligue des champions, Kevin De Bruyne a connu une situation analogue dans un match couperet. Touché juste avant la pause sur un tacle de Joao Palhinha lors du huitième de finale de l'Euro entre la Belgique et le Portugal, il s'est blessé à la cheville gauche. Et s'il a tenté de reprendre le match après la mi-temps, il n'a finalement pas pu poursuivre.

La cuisse pour Hazard

Euro 2020 Réaliste, la Belgique sort le champion IL Y A 44 MINUTES

A la 48e, il s'est accroupi au milieu du terrain. Avant de demander le changement, grimaçant de douleur et de déception. Le sort s'acharne décidément cette saison. Lors de la finale de la Ligue des champions perdue par les Citizens contre Chelsea (1-0), "KDB" avait été victime de fractures au nez et à l'orbite gauche après un choc avec l'Allemand Antonio Rüdiger.

Pour ne rien arranger, les Diables Rouges ont en plus également vu leur capitaine Eden Hazard demander à être remplacé à la 87e minute. L'ancien Lillois, qui enchaîne les blessures depuis son arrivée au Real Madrid en 2018, s'est plaint d'une douleur derrière la cuisse droite. Il a été remplacé par Yannick Ferreira-Carrasco. Qualifiée pour les quart de finale suite à son court succès face à Cristiano Ronaldo and co, la Belgique va maintenant croiser les doigts pour que ces pépins ne soient pas trop graves. Car avec ou sans Kevin De Bruyne et Eden Hazard, ce n'est pas forcément pas la même histoire.

Eden Hazard, touché face au Portugal Crédit: Getty Images

Euro 2020 Ecran géant, Michael Jackson, béton : voici l'Arena Nationala, où les Bleus vont défier la Suisse IL Y A UNE HEURE