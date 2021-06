Trouver le sommeil sera difficile". Kylian Mbappé n’a pas précisé jusqu’à quand car ". Kylian Mbappé n’a pas précisé jusqu’à quand car sa soirée en forme de cauchemar à Bucarest risque de le hanter pendant de longues semaines. Ce lundi, celui qui avait été le plus remuant des attaquants bleus dans cet Euro s’est raté dans les grandes largeurs.

Maladroit, à l’image de cette énorme occasion croquée à la 110e minute sur un service royal de Pogba, l’attaquant français a endossé sans le vouloir le fardeau d’une nation, ratant son tir au but décisif et renvoyant les Bleus à la maison. Ses regrets seront éternels et le poids de la culpabilité insoutenable pour un compétiteur de sa trempe.

Près de deux heures après le coup de sifflet final, il a choisi ses réseaux sociaux pour évoquer cette fichue soirée et cette issue franchement rageante. "Très difficile de tourner la page, a-t-il ainsi débuté son message. La tristesse est immense après cette élimination, nous n’avons pas pu atteindre notre objectif".

Forcément, son tir au but raté est rapidement arrivé sur le tapis. "Je suis désolé pour ce penalty, a-t-il avoué. J’ai voulu aider l’équipe mais j’ai échoué. Trouver le sommeil sera difficile mais c’est malheureusement les aléas de ce sport que j’aime tant". Une parole qui fait écho à celles de Didier Deschamps après coup, expliquant notamment que Mbappé se "sent coupable".

Je sais que vous les fans, vous êtes déçus, mais je voudrais quand même vous remercier pour votre soutien et de toujours avoir cru en nous, a poursuivi le numéro 10 français. Le plus important sera de se relever encore plus fort pour les prochaines échéances à venir. Félicitations et bonne chance à la Suisse". Dans la foulée de son échec, le Français , a poursuivi le numéro 10 français.". Dans la foulée de son échec, le Français avait reçu des marques d’affection du monde entier, dont celles de l’immense Pelé . Pas suffisant pour effacer son chagrin.

