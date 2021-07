Football

Euro 2021 - "L'Euro de Donnarumma fragilise Navas au Paris Saint-Germain"

EURO 2020 - Gianluigi Donnarumma a arrêté le tir au but décisif en demi-finale de l'Euro face à l'Espagne (1-1, 4-2 t.a.b.). Pour nos journalistes Martin Mosnier et Cyril Morin, le gardien international italien, pressenti pour rejoindre le Paris Saint-Germain, ne va pas faciliter la tâche de l'entraîneur parisien lorsqu'il faudra choisir entre lui et Keylor Navas pour garder les cages.

00:03:53, il y a une heure