A une semaine de l'officialisation de la liste des 26 joueurs pour l'Euro (11 juin-11 juillet), l'encadrement médical de l'équipe d'Italie a affiché mardi son optimisme sur les chances de participation de Marco Verratti, même s'il devait manquer les premiers matches en raison de sa blessure à un genou. "Concernant Verratti et les autres joueurs arrivant de blessures, on a déjà mené des contrôles et pour aucun, on ne peut exclure une récupération", a assuré Andrea Ferretti, responsable médical de l'équipe d'Italie, au second jour du rassemblement de la Nazionale en Sardaigne, où un match de préparation est prévu vendredi contre Saint-Marin.

"Le genou ne va pas mal. On peut imaginer aussi éventuellement l'hypothèse qu'il soit utilisé une fois l'Euro commencé, il faut évaluer la situation", a-t-il expliqué à la presse au sujet du milieu de terrain du PSG. Le club de la capitale avait annoncé le 11 mai une indisponibilité de quatre à six semaines du joueur, en raison d'une lésion du ligament collatéral médial du genou. Ce qui, dans le pire des cas, peut lui faire manquer les trois matches du 1er tour (Turquie le 11 juin, Suisse le 16, Pays de Galles le 20).

Mancini est "confiant"

Les sélectionneurs ont jusqu'au 1er juin pour soumettre à l'UEFA leur liste des 26 joueurs. Après cette date, le règlement autorise un nombre illimité de remplacements en cas de blessure ou de maladie grave avant le premier match, sous réserve de la présentation d'un certificat médical. Marco Verratti figure dans la pré-liste élargie des 33 joueurs convoqués pour ce premier rassemblement en Sardaigne. Le sélectionneur Roberto Mancini, qui rendra publique sa liste définitive le 1er juin, avait assuré être "confiant" pour le milieu de terrain, qui avait manqué l'Euro 2016 sur blessure.

D'autres joueurs sont aussi suivis en raison de pépins physiques récents, comme Leonardo Spinazzola et Lorenzo Pellegrini (AS Rome), Francesco Acerbi (Lazio Rome) ou Stefano Sensi (Inter Milan).

