"Historique". L'Angleterre a exulté après la victoire des Three Lions contre le Danemark en demi-finales de l'Euro mercredi soir. Ainsi, les Anglais vont disputer leur première finale d'un tournoi majeur depuis 55 ans, dimanche contre l'Italie. L'exploit fait la Une de tous les journaux jeudi, qui rivalisent de superlatifs. "L'Angleterre écrit l'histoire", titre The Times. The Sun évoque ce qui est "probablement le meilleur sentiment au monde", clin d'oeil à un slogan de la bière danoise Carlsberg. Pour le tabloïd Daily Star, c'est "le plus grand rêve de tous les temps". Le Guardian estime aussi que l'Angleterre est en plein "rêve".

Plusieurs journaux, comme le Daily Mirror et le Daily Express, font un jeu de mot avec "Final" (finale) et "Finally" (enfin). Le Daily Mail s'extasie en détournant le nom du capitaine Harry Kane, qui a offert le but de la victoire en transformant en deux temps un penalty disputé : "Kane (au lieu de Can) you believe it ?".

"Le jeu de l'Italie, l'enthousiasme de l'Angleterre : les deux meilleures équipes en finale"

Les louanges sont de mise aussi dans le camp politique. Le Premier ministre britannique Boris Johnson, qui avait revêtu le maillot blanc de la sélection anglaise mercredi soir à Wembley, a souligné sur Twitter la "fantastique performance de l'équipe de Gareth Southgate", appelant à ramener le trophée "à la maison". Sur la chaîne Sky News, son ministre des Finances y voit "un moment fantastique pour le pays" qui vient rappeler "à quoi ressemblait la vie avant le coronavirus".

Un penalty controversé

Des fans ont fêté la victoire par milliers dans les rues de l'Angleterre, au mépris des règles antiCovid malgré le rebond des contaminations dû au variant Delta, agitant le drapeau rouge et blanc de leur nation et allant pour certains jusqu'à grimper sur le toit d'un bus rouge à impériale à Londres. Cela "rassemble" le pays, a ajouté le ministre Rishi Sunak sur la BBC, et profite à l'économie - les pubs ont été autorisés à rester ouverts plus longtemps, pour ne pas frustrer les fans en cas de prolongation.

Selon la publication Politico, un triomphe contre l'Italie pourrait conduire le gouvernement à distinguer d'un titre de Membre de l'ordre de l'Empire britannique (MBE) le sélectionneur anglais Gareth Southgate et plusieurs joueurs. Le ton est beaucoup moins enjoué, en revanche, en Ecosse. Pour l'édition écossaise du Sun, la finale n'est atteinte que grâce à "un penalty controversé".

Le Danemark s'est-il fait voler ?

