Italie, Pays de Galles, Turquie. Vu de Suisse, la difficulté de ce groupe A n'était un secret pour personne. S'attendre à une qualification helvète confortable pour les huitièmes, c'était faire preuve d'un peu trop d'optimisme. Néanmoins, il y avait de quoi être confiant. Ces dernières années, l'équipe de Suisse était devenue une équipe fiable face aux adversaires inférieurs à son rang.

Dans un monde idéal, elle terminerait deuxième de son groupe et affronterait ainsi le deuxième du groupe B en huitièmes. Mais force est de constater que tout ne s'est pas passé comme prévu. Égarer bêtement deux points contre les Gallois, se faire rappeler à l'ordre si sévèrement par l'Italie puis devoir affronter la France en phase finale, ce n'était pas exactement le plan de départ.

Un jeu sans ballon qui pose question

Cette saison, la Nati s'était illustrée par son pressing. Lors de son intronisation automnale, cette nouvelle ambition dans le jeu avait marqué les esprits. C'était là une preuve supplémentaire de la modernisation du style des hommes de Petkovic. Cela ne faisait pas de doute, la Suisse était une équipe en phase avec son temps. Une équipe des années 2020. En revanche, lors de cet Euro, le pressing suisse a brillé par son absence. Et les rares fois où il a été entraperçu contre l'Italie, il s'est avéré désastreux : pas de coordination, placements hasardeux, manque d'effort de la part de certains joueurs.

"Je ne revois pas forcément la même équipe que j'avais vue en Ligue des Nations, une équipe décomplexée dans le sens où elle allait presser haut et n'hésitait pas à repartir de très bas s'il le fallait. Alors il y a peut-être une dose de pragmatisme, de peur, de retenue, de pression aussi, qui fait qu'ils n'osent peut-être pas aller au bout de l'histoire. C'est un peu dommage, regrette Valentin Schnorhk, journaliste pour La Tribune de Genève et Le Matin. Le problème principal c'est que ça révèle toutes les autres carences qu'on connaissait déjà et qui sont encore plus concrètes".

Après avoir pressé contre l'Espagne et l'Allemagne en Ligue des Nations, pourquoi s'être refusé à la tâche contre le Pays de Galles ou la Turquie ? D'une part, s'il est vrai que plusieurs équipes se démarquent par leur pressing à la perte en ce mois de juin, il existe peu de sélections désireuses d'exercer la même pression sur les phases de constructions adverses. L'enchaînement infernal des rencontres subi par les joueurs cette saison a forcément une influence sur cet aspect-là. Et la Suisse ne déroge pas à cette règle. Xhaka, Seferovic ou Freuler ont beaucoup joué en club, Shaqiri, Schär et Rodriguez, beaucoup moins.

Est-ce que c'est vraiment intéressant de le faire contre la France ?

Entre manque fatigue et manque de rythme, le onze n'est pas dans les meilleures conditions à l'heure de s'aventurer loin de ses bases. "Je pense qu'on n'y reviendra pas, devise Valentin Schnorhk au sujet du pressing helvétique. Des échos que j'ai, ce n'est pas forcément quelque chose qui est travaillé, ce n'est pas forcément quelque chose sur lequel ils insistent. Et après tu peux quand même te poser la question, est-ce que c'est vraiment intéressant de le faire contre la France ? Pas sûr que tu aies grand-chose à en tirer". À trop s'exposer, elle aurait sûrement plus à y perdre qu'à y gagner.

Sans le ballon, la Suisse est l'une des équipes les plus en difficulté du tournoi. À la perte, sa transition défensive est défaillante. Plus que ça même, elle commet des erreurs défensives accablantes à ce niveau de la compétition. Contre l'Italie, le recul-frein de certains joueurs était déroutant, tout comme la propension à perdre les marquages sur attaque placée. Pour peu que l'adversaire sache se débrouiller dans les grands espaces, les coéquipiers de Shaqiri subissent les vagues offensives sans rien n'y trouver à redire.

Forcément, au pays, on a reproché aux joueurs leur attitude passive à la perte du ballon, pointant du doigt leur manque d'implication. Ces critiques ont beau avoir été largement reprises, elles sont aussi démagogiques que simplistes. La raison des difficultés entrevues réside en bonne partie dans le profil des joueurs : Akanji, Schär ou Rodriguez présentent depuis toujours des lacunes dans la maîtrise de certains concepts défensifs. Aussi, les joueurs suisses ne s'illustrent pas non plus par des dispositions physiques hors du commun. Les milieux suisses ne sont par exemple pas capables de rivaliser avec le changement de rythme des Pogba, Kanté ou même Rabiot. Sur leurs accélérations, les Suisses leur concéderont quelques mètres à chaque fois.

Le verrou

Dès lors, comment ne pas subir de plein fouet la loi des Français dans les grands espaces ? Première solution, ne pas en concéder. D'ordinaire détentrice de la possession, la Nati préférera probablement fermer les espaces plutôt que de s'exposer à d'éventuelles pertes meurtrières après avoir ouvert les vannes. "Nous devrons défendre de manière très compacte et utiliser les quelques opportunités que nous aurons. Avec Mbappé, Benzema et Griezmann, ils ont sans doute la meilleure attaque du tournoi. À nous d'être très prudent et très agressifs", prévenait Ricardo Rodriguez vendredi.

"Nous avons progressé en termes de jeu ces dernières années et nous pouvons dominer contre des adversaires plus petits, mais ce serait la mauvaise tactique dans un match contre la France", admettait l'ancien international Ludovic Magnin sur le site du Blick. "Une simple perte de balle au milieu serait fatale, car ensuite ils repartent sur un tempo digne d'une Ferrari".

Pour autant, il ne faut pas s'attendre à une équipe disposée dans un bloc bas à la suédoise. La Suisse n'a pas les qualités défensives pour cela. Elle a par exemple tendance à trop reculer dans sa propre surface et à déserter l'orée des 16 mètres, permettant aux snipers adverses de s'essayer à leur exercice favori dans un fauteuil. Au moment où les Suisses veulent sortir sur le porteur afin de corriger leur erreur, le tir est déjà parti. Turcs et Italiens se sont fait un plaisir de mitrailler à longue distance sur les cages rouges et blanches.

Pas sûr qu'il y ait un remède contre le poison Mbappé

À ce sujet, la présence des pieds privilégiés de Pogba et Griezmann dans les alentours de la surface de Yann Sommer a de quoi faire frissonner ce dernier. Pour ne rien arranger, le gardien de Gladbach vit une compétition compliquée. De tous les gardiens de l'Euro, il présente les pires statistiques avancées (calculées ici en termes de post-shot expected goals, la statistique à ce jour la plus probante pour mesurer les performances des portiers). Pour faire simple, il a "coûté" 1,2 but à son équipe, là où au sommet du classement, Lukas Hradecky a empêché aux siens d'encaisser 2,4 buts.

Côté suisse, le mot d'ordre sera donc "bloc médian". Le but, exposer les failles récurrentes des Bleus sur leurs premiers mètres. Chaque décrochage impatient d'un Benzema, Griezmann ou Pogba devant la ligne du ballon sera accueilli avec satisfaction dans le camp d'en face. De l'autre côté des Alpes, on va chercher à tirer parti des travers d'une équipe de France percluse de problèmes sur attaque placée. Pourtant, malgré le manque d'espaces dans les agglomérations adverses, Mbappé ne s'est jusque-là pas gêné pour emprunter une route alternative et placer quelques appels bien sentis dans le dos des défenseurs.

Les favoris du tournoi tiennent avec les courses de Mbappé un formidable outil pour fissurer les blocs bas. Le cas échéant, les Suisses devront faire intervenir la deuxième solution. Faute de disposer en Nico Elvedi d'un central à même de gérer la profondeur, Petkovic et les siens devront empêcher autant que possible les transmissions vers l'ailier du PSG. "Le pressing à la perte me paraît indispensable, notamment sur Pogba. La relation entre Pogba et Mbappé, c'est quand même la relation qui me paraît la plus évidente. Mbappé a une facilité à solliciter la longue passe de Pogba, et Pogba à le trouver, constate Valentin Schnorhk. Pas sûr qu'il y ait un remède contre le poison Mbappé à moins d'empêcher la passe vers lui".

Soigner la relance

À Bucarest, la Suisse va devoir se forcer à endosser un costume qu'elle s'est forcée à laisser au placard depuis l'arrivée de Petkovic : celui d'une équipe attentiste. Cependant, pas question de se débarrasser du ballon dès la moindre occasion. "De par le fait que la France est favorite et la Suisse outsider, je pense que la France va quand même venir chercher un peu la Suisse. Contre la Hongrie elle est quand même venue les chercher. Je pense que la Suisse peut au moins essayer de ressortir plus intelligemment que la Hongrie. Au moins repartir avec les défenseurs", envisage Valentin Schnorhk.

Armés de leur qualité technique, les centraux suisses pourraient parfaitement chercher à relancer du côté droit français, un versant déjà ciblé par les Portugais et les Hongrois. Si d'aventure Deschamps aligne une défense à trois, les Helvètes auraient encore plus intérêt à se concentrer sur cette zone. Ils n'auraient en tous cas rien à y perdre. Rien à perdre, tiens, un autre mot d'ordre en vogue ces jours-ci de l'autre côté de la frontière.

