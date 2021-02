L'Italie ne voit pas (encore) le bout du tunnel. Mais disons que la lumière commence doucement à y entrer. Alors que presque toute la Botte est passée en "zone jaune", ce qui signifique une diminution significative des restictions liées au Covid-19, une réouverture partielle des stades est de nouveau sur la table. Selon La Gazzetta dello Sport , un rendez-vous a eu lieu ces dernières heures entre le Comité scientifique italien et les présidents des fédérations de football et de basket.

Si toute(s) décision(s) est évidemment directement liée à la courbe des contaminés du Covid-19 et la campagne vaccinale, le désormais fameux "CTS" (Comité technique et scientifique) n'exclut pas de donner son feu vert pour une première jauge de 1000 personnes au début du printemps. Et pour l'Euro 2021, dont quatre matches sont programmés du côté de Rome, une capacité de 30% est évoquée par le quotidien.