Avant l'Euro 2021, dont l'Italie disputera le match d'ouverture contre la Turquie, le 11 juin à Rome, deux matches amicaux sont prévus, contre Saint-Marin le 28 mai à Cagliari puis contre la République Tchèque le 4 juin à Bologne. Les 33 convoqués ont rendez-vous à partir de lundi en Sardaigne.

La rédaction a voté : voici nos 26 Bleus pour l'Euro

assez confiant" sur la possibilité que le milieu du Paris SG, élément essentiel de la Nazionale, soit rétabli pour l'Euro. "La blessure qu'il a subie n'est pas simple, mais il reste encore un mois et je suis assez confiant", avait-il dit. Cette liste servira ensuite de base à la sélection de 26 joueurs pour l'Euro, dont les noms doivent être communiqués d'ici le 1er juin. Marco Verratti, actuellement blessé à un genou , figure dans la liste élargie. Roberto Mancini s'était dit jeudi "" sur la possibilité que le milieu du Paris SG, élément essentiel de la Nazionale, soit rétabli pour l'Euro. "", avait-il dit.

Euro 2020 L'histoire continue : Mancini sur le banc de la Nazionale jusqu'en 2026 IL Y A 4 HEURES

La surprise Raspadori

Le PSG a annoncé la semaine dernière une indisponibilité de quatre à six semaines de Verratti, victime d'une lésion du ligament collatéral médial du genou droit. Les sélectionneurs ont jusqu'au 1er juin pour soumettre à l'UEFA leur liste des 26. Mais entre cette date et leur premier match, ils pourront librement remplacer un joueur en cas de "blessure ou de maladie sérieuses", attestées médicalement.

Dans cette liste élargie convoquée pour le stage en Sardaigne et l'amical du 28 mai contre Saint-Marin, Mancini n'a pas pu intégrer deux éléments habituels de l'équipe d'Italie, le milieu Jorginho et le défenseur Emerson Palmieri, dont le club, Chelsea disputera la finale de la Ligue des champions le 29 mai. La seule surprise est le jeune attaquant de Sassuolo Giacomo Raspadori (21 ans). L'espoir italien finit la saison en trombe avec les Neroverdi, convoqué alors que son coéquipier Francesco Caputo n'est pas retenu.

L'ailier de la Roma Nicolo Zaniolo, qui s'est très gravement blessé en début de saison (genou), n'est pas non plus dans la liste. A l'Euro, les Azzurri affronteront, outre la Turquie, la Suisse le 16 juin et le Pays de Galles le 20, également au Stadio Olimpico de Rome.

Les 33 convoqués de l'Italie

Gardiens: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Alex Meret (Naples), Salvatore Sirigu (Torino)

Défenseurs: Francesco Acerbi (Lazio Rome), Alessandro Bastoni (Inter Milan), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Manuel Lazzari (Lazio Rome), Gianluca Mancini (AS Rome), Leonardo Spinazzola (AS Rome), Rafael Toloi (Atalanta Bergame)

Milieux de terrain: Nicolò Barella (Inter Milan), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (AS Rome), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (AS Rome), Matteo Pessina (Atalanta Bergame), Stefano Sensi (Inter Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain)

Attaquants: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Vincenzo Grifo (Fribourg), Ciro Immobile (Lazio Rome), Lorenzo Insigne (Naples), Moise Kean (Paris Saint Germain), Matteo Politano (Naples), Giacomo Raspadori (Sassuolo)

Euro 2020 La rédaction a voté : voici nos 26 Bleus pour l'Euro IL Y A 7 HEURES