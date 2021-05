au minimum le dernier carré" de la compétition selon les informations de C'est la dernière ligne droite pour Didier Deschamps et ses troupes. Dans une quinzaine de jours, les Bleus vont démarrer l'Euro 2021, où ils apparaissent pour beaucoup comme les grands favoris. Encore plus depuis le retour dans le groupe de Karim Benzema, auteur d'une grande saison avec le Real Madrid. De passage à Clairefontaine dimanche, le président de la FFF Noël Le Graët a fixé le cap : il vise "carré" de la compétition selon les informations de L'Equipe

La question des primes

"Nous avons une très belle équipe avec de super joueurs", aurait rajouté le patron de la "3F". "Il a axé aussi son propos sur ce que les champions du monde en titre représentaient aux yeux du public et de l'ensemble des Français", rajoute L'Equipe, précisant que NLG a également échangé avec Benzema et le capitaine Hugo Lloris, en plus de Didier Deschamps et son adjoint Guy Stéphan.

Enfin, concernant la question des primes, elle n'aurait pas été abordée selon le quotidien. Les joueurs et le staff devrait donc toucher, comme (presque) toujours depuis 2012, 30% des dotations de l'UEFA ou de la FIFA. Seule exception : 2018 et le titre de champions du monde, où ils avaient alors touché 60% des gains (18 millions d'euros), soit le double du montant initialement prévu. L'Equipe rappelle que pour l'Euro 2021, la somme la plus élevée sera de 34 millions d'euros en cas de victoire (primes de victoires comprises).

