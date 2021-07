Paul Pogba est un leader de l'équipe de France sur et en dehors du terrain. Le milieu de terrain de Manchester United l'a encore prouvé la nuit dernière au cours d'une interview accordée à l'émission espagnole El Chiringuito. En effet, l'ancien Turinois a défendu Kylian Mbappé qui n'a pas trouvé le chemin des filets au cours du championnat d'Europe, malgré l'énorme attente qu'il a suscitée du fait de son statut de star au PSG. Et qui a manqué son tir au but face à la Suisse en 8es de finale.