C’est un homme qui se nourrit de records. Celui décroché ce mercredi l’inscrit encore un peu plus au panthéon du football mondial. Ce mercredi, Cristiano Ronaldo est entré un peu plus dans l’histoire en devenant le co-recordman du nombre de buts marqués en sélection. Son doublé inscrit face aux Bleus, sur deux penalties incontestables, lui a ainsi permis d’atteindre la barre des 109 buts, égalant le total de l’Iranien Ali Daei au tournant des années 2000.

Après sa première sélection fêtée en août 2003, le Portugais avait ouvert son compteur personnel à l'Euro 2004, lors du match d'ouverture face à la Grèce (1-2). 17 ans plus tard, CR7 continue d'affoler les défenses adverses et de faire trembler les filets. Avec 4 buts sur cette édition 2021, il a d'ailleurs pris la tête du classement des buteurs. So Cristiano.

