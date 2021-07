Que demande t-on d’un attaquant ? Des buts. Sous le maillot noir-jaune-rouge, Romelu Lukaku en a inscrit soixante-trois en 97 sélections, devenant contre la Russie en match de poules l’un des six joueurs de l’histoire à avoir inscrit au minimum 5 buts à l’Euro et en Coupe du monde. À ses côtés : Cristiano Ronaldo, Michel Platini, Thierry Henry, Zinédine Zidane et Jürgen Klinsmann. Plus de 30 % des buts inscrits par les Diables Rouges en tournoi majeur le sont de ses pieds. Impliqué dans 40 buts sur les 44 matches qu’il a disputés cette saison avec l’Inter Milan, Romelu Lukaku a marché sur l’eau durant cet exercice. Ce fan de Kobe Bryant, obnubilé par les titres collectifs et la mentalité de gagnant, en est devenu le meilleur joueur du championnat d’Italie.

Pourtant, ni le succès d’estime ni la reconnaissance du public et encore la tolérance ne lui a été offerte. Depuis ses débuts, Big Rom’ souffre de moqueries et d’insultes parfois violentes à son égard. De nombreux médias n’hésitant pas à lui préférer Michy Batshuayi, profil jugé plus "sexy" que lui sur papier. Christian Kabasele, défenseur central belge du Watford FC tout juste promu en Premier League et qui l’a connu avec les Diables Rouges raconte : "Je me rappelle que lorsqu’on jouait en équipe nationale à Bruxelles, il était souvent sifflé et malgré tout cela, il n’a jamais arrêté de travailler, de bosser, de s’améliorer pour devenir le joueur qu’il est aujourd’hui".

Combien d'avant-centre ont 18 ans en Europe ? Quasiment aucun

Ancien préparateur physique du Sporting d’Anderlecht, du FC Séville, de la Fiorentina mais aussi des Diables Rouges lors de la coupe du Monde 2014 et l’Euro 2016, Mario Innaurato a connu "Rom" - comme il l’appelle - à toutes les époques sa vie. À Anderlecht, Mario Innaurato se souvient : "J’ai connu Lukaku à Anderlecht en 2009. Il avait 16 ans et montrait déjà une forte personnalité". Titulaire, meilleur buteur de la phase classique du championnat de Belgique dès sa première année de compétition professionnelle et quart de finaliste de la Ligue Europa où il finit champion avec les Mauves, le natif d’Antwerpen possède alors déjà un caractère bien trempé qu’il convient de cadrer et de freiner : "Ce qu’on a fait tous ensemble et surtout Ariel Jacobs (son entraîneur de l’époque) qui l’a relégué plusieurs fois sur le banc pour le protéger, notamment par rapport à la presse… "

À sa majorité, il rejoint Chelsea : "Les gens disaient qu’il avait des défauts mais combien d'avant-centre ont 18 ans en Europe ? Quasiment aucun !" nous glisse Mario Innaurato qui retrouvera Romelu Lukaku, cette fois comme préparateur physique des Diables Rouges à la Coupe du monde 2014 et à l’Euro 2016, "une période où il se mettait une terrible pression" mais une période où il rencontre l’homme qui change sa vie, Antonio Conte.

Conte, le tournant

À l’époque sélectionneur de la Squadra Azzurra, le technicien italien lui expliquera plus tard par des explications simplistes comment il a baladé la Belgique (entrainée par Marc Wilmots à l’époque) le 17 juin 2016 à Lyon : "J’étais à côté d’Antonio Conte après le match, il a dit : ‘Il a des manquements mais je le veux absolument'." nous raconte Mario Innaurato, spectateur attentif de la scène : "Il a une occasion terrible pour faire 1-1 et tire au-dessus. L’occasion, il se la crée tout seul, il prend Giorgio Chiellini de vitesse et frappe au-dessus. Conte a vu le potentiel énorme chez ce joueur de 23 ans qui manquait encore d’expérience."

Christian Kabasele - défenseur central de Watford - fût coéquipier de Romelu Lukaku à l’Euro 2016 avec la Belgique. Il nous replonge dans cet Italie - Belgique qui a crée la relation Conte-Lukaku : "Il avait dit qu’intrinsèquement parlant, Lukaku avait toutes les qualités pour évoluer dans son système et qu’il avait juste besoin d’être façonné. Avoir un homme derrière lui, qui lui donne autant de confiance - parce qu’il le voulait aussi à la période où il était entraîneur de Chelsea et finalement, Romelu avait choisi Manchester United - qui vous veut autant et qui veut tellement vous faire progresser, cela vous donne vingt à trente pour-cent de confiance en plus qu’avec un entraîneur normal."

Mais quels sont les secteurs où Romelu était déjà fort mais qu’il a su parfaire ? Mario Innaurato nous répond : "Par rapport à son gabarit, il a une puissance et une vitesse phénoménale. Une fois parti, on ne sait plus aller le rechercher quand il a passé son bras devant le défenseur adverse. Maintenant, il a la puissance et l’intelligence qui va avec, il observe énormément" ce que nous confirme le solide défenseur de Watford, Christian Kabasele, qui l’a affronté à plusieurs reprises dans le championnat anglais : "Quand il décide de protéger le ballon, et ce avec son intelligence de jeu, il arrive à bien positionner son corps de sorte à ce qu’il puisse prendre de l’élan et foncer vers le but. Peu d’observateur avait remarqué à quel point il était intelligent avant son arrivée à l’Inter et c’est la preuve des très grands attaquants".

Christian Kabasele nous parle aussi de cette obsession de la gagne et ce travail quotidien qui l’a amené à un tel niveau : "En équipe nationale, après chaque séance, il restait sur le terrain pendant quinze minutes et il répétait. Toujours les mêmes gestes, les mêmes finitions, les mêmes contrôles, les mêmes passes, il répétait chaque fois toutes les situations qui peuvent arriver pendant le match. C’est pour ça qu’aujourd’hui lorsqu’il est devant le but, lui-même, avant de tirer doit se dire : ’je vais marquer !’ (rires)".

Romelu Lukaku Crédit: Getty Images

Il travaillait même trop

Une exigence qu’il fait aussi ressentir à ses partenaires sur le terrain, "je peux vous dire que si vous ratez une passe ou que vous ne faites pas quelque chose qui est bon pour l’équipe à l’entrainement, il va vous le dire", confie le défenseur central de Watford. Ce trait de caractère a parfois pu desservir Romelu Lukaku d’après Mario Innaurato : "Quelque part, quand ça va un peu moins bien, il travaillait même trop. Parfois, un attaquant qui ne marque pas s’obstine, il fait énormément de finitions et peut-être peut-il manquer de fraicheur à un moment. Maintenant qu’il a pris en maturité, il ne le fait plus".

Selon nos experts, même s’il reste encore des domaines où l’attaquant belge peut s’améliorer "son jeu de tête, il ne marque pas souvent des buts de la tête", souligne Christian Kabasele, il y a d’autres secteurs où il a énormément progressé : "À l’époque d’Anderlecht, il avait de gros manquements techniques, notamment son premier contrôle mais Lukaku depuis tout jeune est un compétiteur né et il peut servir d’exemple à d’autres jeunes joueurs parce qu’il a été souvent critiqué, même massacré par moments mais il a continué de travailler sa qualité de finition afin de gommer ses défauts en travaillant encore et toujours. Il avait l’envie de réussir mais il n’avait pas que l’envie, il a joint la parole aux actes" conclut Mario Innaurato.

Ce vendredi, Romelu Lukaku - qui fait un quart d’heure de travail spécifique par jour depuis douze ans de carrière sans discontinuer - affronte un duo transalpin qu’il connaît parfaitement, qu’il avait affronté cinq ans auparavant et qui va vouloir le mettre sous l’éteignoir : "Je ne crois pas au plan anti-Lukaku, c’est collectivement qu’il va falloir l’arrêter", nous répond l’ancien préparateur physique de l’équipe nationale belge Mario Innaurato qui nous offre quand même une clé d’analyse, "peut-être le priver de ballon… Mancini et son staff l’ont étudié".

Il est rejoint par l’international noir-jaune-rouge Christian Kabasele "beaucoup de défenseurs font l’erreur de vouloir aller au contact avec lui et entrer dans le combat physique alors que c’est quasiment impossible de gagner un duel lorsqu’il est dos au but car il va utiliser son corps pour vous faire pivoter avec lui afin de gagner un mètre ou deux d’avance ce qui lui donnera l’espace pour courir vers le but. Plus on arrive à empêcher Romelu de se retourner, plus on a des chances de le neutraliser". Décisif pour l’avenir de la Belgique, ce match contre l’Italie pourrait définitivement transformer l’image de Romelu Lukaku et lui offrir celle… D’un Ballon d’Or en puissance.

