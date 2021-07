C'est une image qui n'avait échappé à personne. A la 54e minute de la rencontre entre la France et la Suisse, alors que Ricardo Rodriguez prenait le ballon en main et s'avançait vers le point de penalty, Karim Benzema a traversé le terrain pour aller chuchoter quelques mots à l'oreille d'Hugo Lloris. Sur le coup, impossible de savoir ce que lui avait glissé l'attaquant madrilène. Le fait est que le portier des Bleus a, quelques secondes plus tard, repoussé le penalty du Suisse.

Trois jours après ce fait de jeu, qui n'a finalement pas empêché la France d'être éliminée, Le Parisien est revenu sur cet échange entre Karim Benzema et Hugo Lloris. Et selon le journal, l'attaquant a tout simplement indiqué à son portier où allait tirer Ricardo Rodriguez. Pourtant, le Suisse n'a jamais joué en club avec "KB9". Mais les deux hommes ont déjà croisé le fer, lors d'un quart de finale de Ligue des Champions en 2016. Et lors du match aller, Rodriguez avait marqué un penalty en tirant sur la droite de Navas. Benzema a donc partagé ce souvenir dans l'oreille de Lloris... qui a lui aussi plongé sur son côté droit. La suite, on la connait.

