Football

Euro - La Squadra, nouvelle favorite du Mondial ? "En Italie, on dit que ce n’est que le début…"

EURO 2021 - Sacrée face à l’Angleterre, l’Italie est un champion d’Europe surprenant et séduisant. A un an et demi de la Coupe du monde au Qatar, le statut de la Squadra Azzura a fatalement changé. Suffisant pour en faire un favori ? Réponse avec Guillaume Maillard-Pacini et Cyril Morin dans Tour d’Euro, à retrouver en intégralité sur Youtube. (Montage : H. Hiault / Habillage : Q. Guichard)

00:03:59, 12/07/2021 à 12:40