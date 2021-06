L'Autriche verra bien les huitièmes de finale. Ce lundi soir, les hommes de Franco Foda ont disposé de l'Ukraine, sur la plus petite des marques (1-0), lors de la troisième et dernière journée du groupe C de l'Euro 2020. A l'Arena Nationala de Bucarest, l'unique but inscrit par Christoph Baumgartner (21e) a suffi à leur bonheur. Au tour suivant, les Autrichiens affronteront l'Italie, ce samedi à 21h, du côté du stade de Wembley de Londres. Quant aux protégés d'Andreï Chevtchenko, troisièmes, ils vont devoir patienter avant de savoir si leur tournoi se poursuit.

