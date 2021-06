A force de louer leur talent, leur intelligence de jeu, leur cohésion de groupe, leur finesse technique, aurait-on oublier l'essentiel ? Mardi en Allemagne, c'est avant tout l'emprise physique des Bleus qui a fait basculer la rencontre. La Mannschaft avait décidé de faire de cette affiche un combat âpre et intense. Elle est tombée sur plus fort qu'elle : onze guerriers prêts à serrer les dents et se sacrifier. Physiquement, les Bleus sont plus prêts que jamais. Alors que l'Euro 2016 et la Coupe du monde 2018 avaient dessiné une montée en puissance programmée et que les Bleus en général, Antoine Griezmann et Paul Pogba en particulier, avaient souffert dans l'intensité lors des matches d'ouverture face à la Roumanie et l'Australie, ce fut cette fois-ci tout le contraire.

N'Golo Kanté, Adrien Rabiot, Antoine Griezmann et, plus surprenant, Kylian Mbappé ont tous parcouru plus de 11 kilomètres en 90 minutes. Une distance qui témoigne de leur forme du moment. "Le physique, c'est une des bases les plus importantes, a confié Lucas Hernandez en conférence de presse. On s'est très bien préparé à Clairefontaine. C'était compliqué au moment de le faire, aujourd'hui ça paie. On est au top physiquement, ça se voit non ?"

Pavard a pris 10 kilos en 4 ans

Deux joueurs ont particulièrement crevé l'écran. D'abord Benjamin Pavard, victime d'un sévère K.-O. après avoir pris le genou de Gossens dans la tête. Mais le Munichois, infaillible dans le duel, est reparti au combat. Si Lucas Hernandez reste la référence dans l'impact et le don de soi, son coéquipier au Bayern n'a plus à rougir. "Benjamin a pris de la masse, dix kilos en quatre ans, nous renseigne son préparateur physique Christian Belise. Il est plus résistant aux chocs avec aussi plus de vitesse et d'explosivité."

Pavard ne laisse rien au hasard et a mis en place autour de lui un pôle performance (préparateur physique, kiné, nutritionniste). La rigueur et l'importance donné à la préparation physique au Bayern a fait le reste. Adrien Rabiot, lui aussi, s'est distingué par sa solidité dans les duels. Lui qui a souvent été caricaturé comme le milieu élégant au short immaculé voit sa propre légende écornée par un travail physique évident.

Rabiot s'est fait violence

Lui aussi a gagné en masse musculaire : "C’est le fruit de la méthode de travail à la Juventus, confiait-il en mai à Billion Keys. A 10 h 30 tout le monde est en salle de musculation. À la Juventus, c’est un aspect très important. Au PSG, nous pouvions rester dans les vestiaires sans faire ce travail en amont d’une séance. Ici, ça bosse très dur entre deux matches. La mentalité italienne ne tolère aucun écart sur ce plan." Et le voilà métamorphosé. L'ancien Parisien a gagné en volume de courses (11 km parcourus mardi) et en impact dans les duels. "Il a fallu que je me fasse violence, notamment en salle de musculation" mais les résultats sont nets.

Rabiot et Pavard symbolisent la pleine forme des Bleus. Est-ce que le pic de forme n'arrive pas trop tôt ? Le niveau de l'adversité lors de ce premier tour ne laissait pas trop de choix, il n'était pas question de démarrer en pente douce. "On a bien sué et bien préparé la compétition, rappelait Raphaël Varane ce mercredi. Après, on verra sur la durée du tournoi mais être dans un groupe comme le nôtre, c'est une grosse débauche d'énergie. A nous de bien récupérer entre les matches. On est dans de très très bonnes dispositions, grâce au médical et au staff technique."

Pas de blessure majeure depuis 2018

Un staff qui, depuis plusieurs années désormais, n'a eu aucune blessure sérieuse à gérer en tournoi. Si en 2014 (Ribéry, Grenier, Mandanda) et 2016 (Diarra, Varane, Koscielny), de nombreux forfaits sont venus polluer la préparation, les Bleus naviguent depuis trois ans dans des eaux calmes. Un petit miracle au vu des nombreux forfaits ou incertitudes qui ont touché les autres nations. Depuis 2018, les Bleus ont conquis le monde grâce à une supériorité physique assez nette et une gestion parfaite des corps. Alors que l'Europe leur ouvre les bras, ils ont visiblement gardé les mêmes standards.

