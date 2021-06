Hugo Lloris : 3,5

Coupable d'une sortie kamikaze sur Danilo Pereira , le capitaine des Bleus peut s'estimer heureux d'avoir terminé la partie . En retard, il provoque le penalty sans aucune discussion possible. Lloris s'est rapidement replongé dans la rencontre. Bien sûr, on ne peut pas lui reprocher d'encaisser un second penalty mais son manque de réussite dans l'exercice, il n'en a plus arrêté depuis 2012, reste regrettable.

En bref… Une mauvaise intervention qui plombe tout.

Jules Koundé : 3,5

Lancé dans le grand bain, Koundé a pris le bouillon. A un poste qui n'est pas le sien, il a eu du mal dans le petit jeu et les combinaisons avec Pogba ou Griezmann. On sent que sa projection offensive n'est pas naturelle. Il provoque un penalty en laissant traîner ses mains et offre l'égalisation au Portugal. Bref, une première titularisation compliquée mais qui s'est terminée par un sauvetage décisif en fin de match.

En bref… Première titularisation à un poste inhabituel : c'en était trop pour Koundé.

Raphaël Varane : 6

Il a globalement maîtrisé son affaire. Il a tenu la barre quand les Bleus tanguaient à l'image de sa bonne intervention devant Jota (35e) ou de son ouverture inspirée pour Griezmann (38e).

En bref… Costaud.

Presnel Kimpembe : 5

Coupable d'un marquage trop lâche sur Danilo Pereira, il a sa part de responsabilité sur le premier penalty portugais. Autoritaire devant Bernardo Silva (16e), costaud devant Ronaldo en seconde période, il a par ailleurs imposé sa présence et a empêché le Turinois de prendre de la vitesse.

En bref… Il s'est bien repris.

Lucas Hernandez : 4

Souvent dépassé dans son couloir, notamment par les dédoublements de Semedo, il a pris la marée durant 45 minutes de souffrance. Il faut dire qu'il n'a pas été beaucoup protégé par Kylian Mbappé. Son carton jaune très précoce (36e) ne l'a pas aidé. Blessé, il a laissé sa place à la pause.

En bref… Un loup devenu agneau.

Remplacé par Lucas Digne (45e), blessé et remplacé à son tour par Adrien Rabiot dès la 52e minute. Latéral gauche de fortune, le Turinois a parfaitement réussi sa mission.

N'Golo Kanté : 5

Il provoque la faute du coup franc qui amène le penalty. Le milieu de Chelsea a très souvent été poussé à la faute par la grosse intensité du milieu portugais. S'il a encore récupéré beaucoup de munitions, ses standards sont plus élevés mais il gratte un ballon capital devant un Sanches en position de tir (81e).

En bref… Ce n'est pas encore le "NG" des Blues.

Paul Pogba : 8,5

Quel match ! Quel joueur ! Bien sûr, il a peiné face à l'agressivité de Renato Sanches avant la pause. Mais c'est lui qui fait basculer le match à deux reprises : en trouvant Mbappé sur l'action du penalty et, surtout, en lançant Benzema d'une passe de 40 mètres sur le second but. Rampe de lancement lumineuse, il aurait même pu s'offrir un but sur une frappe cinglante mais Rui Patricio en a décidé autrement (68e).

En bref… Paul "Iniesta" Pogba

Corentin Tolisso : 4

Dure soirée pour "Coco". Aligné dans le couloir droit, il n'a jamais vraiment pris la mesure d'un poste qu'il découvrait. Le Lyonnais, peu aidé par un Koundé emprunté, a souffert face à l'intensité portugaise et n'a jamais pu peser sur les évènements.

En bref… Deschamps va devoir réfléchir à une autre solution.

Remplacé par Kingsley Coman (66e) qui a complètement inversé le rapport de force et remis les Bleus dans le droit chemin.

Antoine Griezmann : 4

Cette fois, Deschamps l'avait placé dans le rôle qu'il préfère. Mais ça n'a pas suffi. Une fois encore, son influence sur le jeu offensif fut très pauvre. Bien sûr, on l'a vu tacler comme un mort de faim mais Griezmann doit aussi donner du liant et de l'inspiration. Après l'entrée de Coman, il a retrouvé des couleurs à l'image de son bon ballon pour Mbappé et de sa reprise détournée brillamment par Rui Patricio (68e).

En bref… On attend plus du patron des Bleus.

Remplacé par Moussa Sissoko (86e).

Kylian Mbappé : 5

Longtemps, il fut le seul à proposer des solutions et des appels. Sur le premier, il rate son face-à-face devant Rui Patricio (17e). Sur le second, il provoque le penalty. Sa seconde période fut moins tranchante et il s'est entêté dans des solutions individuelles. Dommage, il y avait sans doute mieux à faire.

En bref… Sans lui, les Bleus se seraient endormis.

Karim Benzema : 7,5

Des remises trop molles, mal assurées, sa soirée et son Euro viraient au cauchemar. Il en fallait du cran pour prendre la responsabilité de tirer le penalty après 40 premières minutes si faibles et avoir raté ses trois dernières tentatives en Bleu. Son but a changé son match et il s'est offert un doublé magnifique d'un tir croisé parfait (49e) après un appel tranchant.

En bref… Son Euro est lancé !

