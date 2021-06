Comme sur des roulettes. Depuis leurs retrouvailles à Clairefontaine, les Bleus baignent dans un océan de certitudes. Des victoires en préparation, un retour géré à merveille (Karim Benzema), des têtes à l'endroit, des adversaires à l'envers, des corps au poil et un succès plein d'autorité en Allemagne comme pour convaincre les derniers sceptiques qu'après avoir dévoré le monde, les Bleus s'apprêtent à engloutir l'Europe. Bref, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes.

Depuis un mois, on ne parle que de l'Allemagne et du Portugal. Mais après avoir vaincu les champions du monde 2014 et avant de retrouver les champions d'Europe en titre, il va falloir se coltiner la Hongrie. 37e nation mondiale, elle n'a ni le prestige, ni le palmarès, ni la force de frappe des trois autres pensionnaires du groupe. Mais le Petit Poucet avance avec tout un peuple à ses côtés et un stade plein, une première pour les Bleus depuis novembre 2019.

Euro 2020 Benzema, il ne manque plus qu'un but IL Y A 3 HEURES

De Konya à Budapest

Ce samedi, sous un soleil de plomb, ils feront face à 60 500 supporters chauffés à blanc, parmi les plus bouillants d'Europe. Le tout sous une chaleur accablante, 35 degrés annoncés à l'ombre, au beau milieu d'un après-midi traquenard dans un stade Ferenc-Puskas vertigineux. L'ambiance hostile, "j'adore ça, je joue au foot pour ça", s'enthousiasmait Lucas Hernandez jeudi, le latéral gauche qui s'attend à "une autre bataille". "Il va y avoir de l'ambiance, de la couleur, les Hongrois seront portés par leur public", a énuméré Lloris vendredi, s'attendant à une "équipe solidaire et bien organisée".

Une surprise made in Deschamps ou les onze mêmes que face à l'Allemagne ?

Des conditions qui rappellent un voyage à Konya, au cœur du mois de juin 2019. Dans la chaleur suffocante de l'Anatolie centrale et au cœur d'une arène hostile comme rarement, les Bleus avaient livré leur pire match de l'ère Deschamps avec, à la clé, une défaite sans appel (2-0). Rien ne dit que l'histoire se répétera deux ans plus tard mais la débâcle turque peut servir de piqûre de rappel à un groupe qui flotte au-dessus de tous les tracas depuis un mois. Il faudra aussi se souvenir que le Portugal de Ronaldo a mis 80 minutes avant de venir à bout des solides Magyars en 3-5-2 fermés à double tour.

A Benzema, Griezmann et Mbappé de jouer

Les Bleus se promènent rarement avec un cigare à la bouche face à des blocs bas et regroupés. Il leur faudra percer le coffre-fort et si personne n'a reproché au trio Karim Benzema, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé d'avoir manqué de justesse et de réalisme à Munich, il leur faudra définitivement entrer dans cet Euro et transformer les belles promesses de la préparation en certitudes.

La bonne nouvelle, c'est que la victoire face aux Allemands donne droit à un joker, voire deux. Mais si la France veut s'éviter la deuxième place et un 8e de finale potentiel à Wembley face à l'Angleterre, elle ferait mieux de viser le sans-faute. Voilà pourquoi Didier Deschamps devrait aligner son onze-type. La séance à huis-clos de vendredi n'a livré aucun enseignement et le sélectionneur ne fait jamais tourner quand la qualification n'est pas déjà assurée. On ne sait jamais ce qu'il peut se passer dans ce genre d'après-midi à faire tourner les têtes…

Euro 2020 Mbappé – Griezmann – Benzema, "le trio joue plus gros qu'on ne le croit" IL Y A 4 HEURES